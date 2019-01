Gabilondo dice que será "leal" con el candidato del PSOE que designen para Ayuntamiento y lograr "lo mejor para Madrid"

Publicado 16/01/2019 13:48:04 CET

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y candidato del PSOE a liderar la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado este miércoles que será "leal" con el candidato socialista que designen para el Ayuntamiento de Madrid, con quien trabajará para "lograr lo mejor para Madrid".

Así lo ha expuesto Gabilondo en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, después de que se haya conocido que previsiblemente sea el 9 de marzo cuando se celebren las primarias para elegir al candidato que se presente a la Alcaldía de Madrid, a falta de reunirse la Ejecutiva regional esta tarde y que lo trasladen a Ferraz para que dé el visto bueno.

"Esta tarde se reúne la comisión ejecutiva y es a la que le corresponde fijar la fecha y analizarla y luego tiene que ir a la federal para establecerla. Es cierto que se habla del día 9, pero no me gusta dar por hecho una decisión hasta que se reúne el órgano al que le corresponde decidirlo", ha señalado.

Actualmente, la que ocupa el primer puesto de las quinielas es la ministra de Industria, Reyes Maroto. Al ser preguntado sobre qué le parecería de compañera en el Ayuntamiento de Madrid, el portavoz socialista regional se ha preguntado si él gustará como compañero a alguien y que ha optado este tiempo por no entrometerse en aspectos "orgánicos".

"Yo estoy absolutamente comprometido y vivo esto con toda mi pasión pero no me he inmiscuido. No lo he hecho ni para condicionar personas ni peticiones ni para decir cuáles son mis preferencias. Yo no estoy interviniendo en ningún proceso de este tipo. Sea la persona que sea yo voy a ser absolutamente leal y voy a trabajar con ella y con el PSOE para lograr lo mejor para Madrid, sin ninguna duda", ha aseverado.