Gabilondo dice que a Vallecas "se va a hacer propuestas para los vecinos" y no "a hacer desafíos ni enfrentar"

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha insinuado este viernes que a Vallecas "se va a hacer propuestas para los vecinos" y no para "hacer desafíos ni enfrentar a nadie".

Así lo ha indicado Gabilondo en una entrevista con 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, después de los altercados que se produjeron en un mitin de Vox, donde los dirigentes fueron increpados y hubo enfrentamientos con la Policía.

"Si va alguien a Vallecas, yo también quiero ir, que sea para dar propuestas a los vecinos, no para hacer desafíos ni enfrentarse a nadie. El extremismo llama al extremismo", ha lanzado.

Por ello, el candidato socialista ha transmitido un mensaje a la ciudadanía de que si se quiere parar a la ultraderecha se hace "votando" alejándose de la "crispación y de los extremos".

Gabilondo ha insistido en que lo que necesita Madrid es un "gobierno en serio" y no "este espectáculo y este odio". "Me duele que se utilicen barrios unos contra otros. No se les puede utilizar. Allí hay que poner infraestructuras, no esta bronca y esta confrontación", ha zanjado.