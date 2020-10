Gabilondo lamenta que el Gobierno regional "se apropiara" del homenaje a víctimas del Covid sin invitar a la oposición

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha lamentado este lunes que el Gobierno regional "se apropiara" ayer del acto homenaje a víctimas del Covid-19 sin invitar a los portavoces de los grupos de la oposición.

En declaraciones remitidas a los medios, Gabilondo ha reconocido que un acto homenaje a la víctimas está bien que se celebre pero ha asegurado que todos sienten "ese dolor" y piensa que no se deben hacer "actos de apropiación".

A Gabilondo le parece "mal" el hecho de que ayer el homenaje de la colocación de una placa en la Real Casa de Correos se celebrara solo con la presencia de miembros del Gobierno regional y municipal. "Me parece mal que no se convoque a la Asamblea, empezando por el presidente (Juan Trinidad) y los portavoces parlamentarios. No estoy de acuerdo con este modelo de concebir los actos", ha sostenido.

En este punto, el portavoz socialista ha indicado que en este tipo de encuentros tiene que acudir la menor gente posible, pero ha señalado que podrían haber ido menos miembros del Gobierno regional y "buscar una fórmula más constitucional" y ha insistido en que le hubiera gustado "estar allí públicamente" para expresar el dolor y respeto hacia las víctimas.