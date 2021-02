Gabilondo lamenta que "se rebajen medidas" en la Comunidad: "No acabo de ver las razones sanitarias"

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo ha lamentado este lunes que "se rebajen medidas" para controlar el virus en la Comunidad de Madrid y ha indicado que no termina de ver en qué razones sanitarias se basan.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este miércoles al sector de la hostelería que la Consejería de Sanidad decretará este viernes hacer obligatorio el uso de la mascarilla en el interior de los restaurantes y ampliará a seis las personas que pueden sentarse en una misma semana en terrazas.

A este respecto, en rueda de prensa telemática, Gabilondo ha insistido en que las medidas en Madrid deben ser "más estrictas, más severas y más claras". "Hacen falta medidas de otro tipo. Me parece mal el mensaje social de que se relajen las medidas mientras no encontramos ninguna razón para que así sea. Me parece un mal mensaje social", ha lanzado.

El líder de la oposición ha indicado que no entiende las razones "sanitarias" que han conducido al Ejecutivo autonómico a tomar estas decisiones.