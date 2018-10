Gabilondo no está "seguro" de que los Presupuestos acordados entre Gobierno y Cs sean "beneficiosos" para los madrileños

Publicado 29/10/2018 13:03:43 CET

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este lunes que les parece "bien" que haya Presupuestos para 2019, tras el acuerdo entre Gobierno regional y Ciudadanos, pero que no está "del todo seguro" de que sean para "beneficio" de los madrileños.

Así lo ha expuesto Gabilondo en declaraciones a los periodistas tras visitar los Jardines de Vistalegre y después de que este lunes el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, hayan firmado este el acuerdo que permitirá sacar adelante los Presupuestos regionales.

"Que haya presupuestos nos parece bien, lo que es importante es que sean para beneficio de la ciudadanía y yo no estoy del todo seguro, porque otros años no nos han gustado. Ahora los veremos, pero no ha contado con todos los grupos y con todas las fuerzas para hacerlos", ha sostenido.

Gabilondo ha señalado que no le extraña que PP y Ciudadanos hayan llegado a un acuerdo, cuando el Gobierno regional ha gobernado "permanentemente" con el apoyo de la formación 'naranja'. "No me ha parecido tan complejo el que hayan llegado al acuerdo porque las tres medidas o condiciones han sido más suaves o leves de lo que parecía", ha criticado.

Pero, el portavoz socialista en la Cámara regional ha asegurado que desde su partido presentarán las enmiendas necesarias donde harán las aportaciones que crean "buenas" para los ciudadanos.