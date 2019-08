Gabilondo no ve "sostenible" la propuesta de PP para desbloquear la investidura con un candidato alternativo a Sánchez

Publicado 06/08/2019 14:58:30 CET

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha indicado este martes que no "ve sostenible" la propuesta del PP para que se nombre un candidato alternativo al actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, como fórmula para desbloquear la investidura.

En rueda de prensa en la Cámara regional, Gabilondo al ser preguntado por la propuesta que hizo ayer el secretario general del PP, Teodoro García Egea, Gabilondo ha señalado que se trata de una idea para poder "justificar" por qué no apoyan algunas otras candidaturas.

"Es una propuesta que no entiendo y que creo que tendrá poco recorrido y me parece que es muy difícil sostener que el partido más votado se abstenga para hacer presidente a Casado. Yo debo tener una lógica distinta a la que se aplica, no es sostenible", ha zanjado.