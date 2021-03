Gabilondo pide a Ayuso que vacune también estos días a mayores de 80 años y dependientes: "Su plan no es claro"

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha pedido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que durante estos días de Semana Santa vacune también a los mayores de 80 años y dependientes, porque "su plan no es claro".

Así lo ha trasladado Gabilondo durante su visita al municipio de Getafe. La Comunidad de Madrid ha empezado a vacunar este martes frente al Covid-19 a población general de 60 a 65 años con dosis de AstraZeneca y la semana que viene comenzará a vacunar a personas de 77, 78 y 79 años con dosis de Pfizer.

"Parece que se mueven por impulsos, el plan de vacunación no es claro y están dejando de hacer cosas decisivas. Desde hoy no se va a vacunar a mayores de 80 años y dependientes. Me parece mal que se queden sin vacunar estos días", ha lamentado el candidato socialista.

En este punto, Gabilondo ha recordado que Ayuso dijo que iba a vacunar "todos los días de la semana, días y noches", por lo que considera que no puede dejar de vacunar a estas personas "especialmente vulnerables".

"Reconsidere esa posición de no vacunar a los mayores de 80 años y dependientes. Es una prioridad hacerlo y que sea en los centros de salud. Todo el plan de vacunación debería articularse a través de los centros de atención primaria, pero las políticas públicas no han sido su prioridad y no hay centros de salud aún sin abrir", ha lanzado