Publicado 08/05/2019 11:44:00 CET

26M.- Gabilondo pregunta a Cs si se abstendrán o apoyarán un Gobierno del PSOE para evitar que Vox sea decisivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha preguntado este miércoles a Ciudadanos (Cs) que si gana las elecciones se abstendrán o apoyarán un Gobierno socialista "para evitar que Vox sea decisivo".

Tras asistir a un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum del candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, Gabilondo ha afirmado que "es evidente que hay una ultraderecha activa" y que tiene unos proyectos que no comparte "en absoluto" y que considera que serían malos para Madrid y para España si sus votos fueran determinantes.

"Por eso creo que hay que aglutinar con quien hagan propuestas dentro de la Constitución, pero ellos (Vox) quieren suprimir las autonomías y recentralizar y tienen una desconsideración con la igualdad de género, con el colectivo LGTBI y con los que vienen de fuera. Con ellos tenemos muchas distancias. No creo que es bueno que gobierne Madrid ni que influye. Que cada uno calcule sus sumas. No buscaré negociaciones con quienes estén fuera de la Constitución", ha advertido.

El aspirante socialista al Gobierno autonómico ha aseverado que la ciudadanía "es muy inteligente y tiene una visión clara de lo que pasa en Madrid y qué alianzas conducen al progreso, a la transformación y a la modernidad de Madrid y qué propuestas conducen a una cierta involución".

"Yo busco alianzas solo para resolver los problemas de Madrid y creo que es necesario un cambio tras 24 años de gobiernos conservadores del PP, que ya han hecho su labor y ya conocemos sus aristas. El proyecto está agotado, hace falta un cambio y voy a trabajar con eso. Reforma, transformación, progreso y modernidad. El que quiera eso bienvenido sea. Algunos quieren ratificar las políticas que se han venido haciendo y yo no estoy con ellos", ha manifestado.

Preguntado por si es necesario contar con un gobierno socialista en las tres administraciones, Gabilondo ha asegurado que "no es imprescindible, pero es lo mejor".

"No tengo la idea de que si los ciudadanos deciden una u otra cosa se equivocan porque los ciudadanos no se equivocan y tendrán que decidir qué es lo que prefieren. Yo creo que es bueno para Madrid una buena relación entre administraciones porque el proyecto es común y los ciudadanos muchas veces dicen que no saben quién tiene la competencia pero quieren que resuelvan el problema. La percepción del ciudadano no está tanto en algo administrativo, sino vital. Y por eso es bueno una coordinación entre administraciones y los ciudadanos son sabios y determinarán lo que prefieran. Lo que tenemos que hacer es ser preferibles", ha esgrimido