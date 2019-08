Gabilondo reprocha a Ayuso que "nada grande se ha hecho sin pasión" y le pide "que no le quiera tanto"

Publicado 14/08/2019 18:06:20 CET

MADRID, 14 Ago.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afirmado este miércoles que "nada grande se ha hecho sin pasión", en referencia al discurso de programa de gobierno en el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso, a quien ha pedido que "no le quiera tanto" porque "no ha venido una terapia de grupo".

En su turno de réplica en el debate, Gabilondo ha respondido así a los halagos al tono empleado por el líder socialista, que durante su intervención ha lanzado el "deseo y necesidad" de que todo le vaya bien si finalmente se convierte en presidente regional. "Queremos que cuenten con los demás, cuando vayan a hacer los presupuestos, como me he ofrecido la pasada legislatura, pero la experiencia es que solo se la arreglan con quien comparte sus ideas", ha apostillado.

El diputado del PSOE también ha manifestado que parece que para el PP la pobreza "es un invento de la izquierda radical", pero que existe, y que parece que el PSOE tiene tanta influencia "que es capa de organizar una crisis en el mundo como nadie ha hecho".

Respecto a los menores no acompañados (MENAS), Gabilondo ha señalado que "es un dolor para todos" el asunto y ha expuesto que tanto Madrid como La Rioja no registraron un incrementos de los mismo y por eso no recibieron más ayuda estatal.

"Moviendo un delito no se refuta, pero hemos tenido que recurrir al defensor del pueblo. Le ofrecimos un pacto sobre este tema y un grupo de trabajo específico como eso", ha dicho el diputado, tendiendo la mano sobre este asunto para afrontarlo conjuntamente.

Sobre Avalmadrid, Gabilondo lo ha puesto como ejemplo de que con dinero público se crean organismos "con poca capacidad". "No quiero hacer ninguna interpelación personal ni dar lecciones, pero nosotros hemos registrado 24 iniciativas parlamentarios y creemos importantes los cauces y datos para ver si hay alguna gran irregularidad. Pedimos información y trabajo parlamentario", ha apuntado. Así, es partidario de hacer una evaluación sobre los problemas de esta entidad antes de cerrarlo.

El portavoz parlamentario también ha expresado el "profundo amor a España y a la Constitución" por parte de su partido. "Entendemos la Constitución de la misma manera desde el artículo 1 y el 2, que se habla del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones que la integran y de la solidaridad entre ellas. Le pido un afecto a otras nacionalidades de España. No que se presente un Madrid como bastión de Occidente, que ha vencido a los socialistas, como si aquí gobernaran la gente de bien. Le pido por favor que Madrid sea un referente de convivencia, regeneración y de la España de la pluralidad", ha manifestado.

Gabilondo tampoco está de acuerdo con las ideas de Ayuso de que la bajada de impuestos generan más consumo y empleo y le ha reprochado que no hablen de los trabajadores pobres. "Creen que el sentido de la vida es consumir, ahorrar e invertir. Pero, ¿no será más bien al revés? Hay que generar empleo para permitir vivir dignamente", ha apuntado.

También ha criticado los cheques para elegir colegio porque entiende que si las inversiones van en una dirección y no en otra se beneficie a unos modelos educativos frente a otros. Además, considera que su plan de que todos los colegios tengan que anunciar su programación, proyecto, principales talleres y charlas conculca la autonomía de los centros.

Por último, Gabilondo ha aseverado que él no entiende la política cuando se interpela personalmente y ha reconocido que durante la mañana ha pasado "bochorno" en este sentido. "Tendremos que hacer un monográfico sobre la cortesía parlamentaria, de no hablar desde el resentimiento", ha señalado entre aplausos de sus compañeros el parlamentario socialista, quien ha afirmado que hoy Ayuso les ha enseñado quien realmente es y que a la vista de su proyecto van a votar negativamente a su investidura.

VIOLENCIA DE GÉNERO, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

Durante su primera intervención, el parlamentario socialista ha afirmado que la desigualdad, singularmente la existente entre hombres y mujeres, se expresa de muchas maneras, desde la violencia de género hasta las agresiones sexuales y los estereotipos sexistas, "pasando por la realidad de la brecha salarial, y es necesario un ejecutivo autonómico que afronte todo esto".

En ese punto, ha reprochado a Ayuso que su acuerdo de gobierno no asume en ningún momento el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género y echa en falta la aprobación de una ley de igualdad entre hombres y mujeres que la garantice y que se considere y reconozca la aportación del feminismo en la consolidación y ampliación de los derechos civiles.

También que se ejecuten de forma efectiva las leyes LGTBI con las que evitar los delitos de odio, y lanzar un mensaje muy claro: "cuanto más se cuestionen la igualdad y la diversidad, más comprometidos hemos de estar con ellas desde la Comunidad".

Para Gabilondo, se precisa una nueva Ley de Servicios Sociales para dimensionar, programar y territorializar las decisiones al respecto y cree imprescindible reducir las listas de espera de la Ley de Autonomía Personal. Igualmente, ha hablado de la "situación insostenible" en las sedes judiciales y del coste de la fallida Ciudad de la Justicia.

En Educación, defienden un modelo educativo abierto y plural "que corrija los desequilibrios en educación para afrontar la segregación escolar, la falta de inversión y la adecuación de la educación pública a los estándares de las regiones más desarrolladas de Europa".

"Es necesario un ambicioso plan de rescate universitario que incluya su financiación plurianual, una decidida acción contra la precariedad del profesorado universitario y un objetivo claro de recuperar unas tasas universitarias como las de 2.011, así como un Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica", ha indicado.

También ha criticado que el plan de inversiones en infraestructuras hospitalarias que ha presentado la candidata a presidenta "no tiene concreción económica ni horizonte temporal, e incluyendo siete hospitales sin diferenciar las grandes inversiones de las de menos cuantía nos hace recordar los innumerables planes de la anterior legislatura que se anunciaban aunque no se implementaban".

En otro orden de cosas, el parlamentario del PSOE ha precisado entornos de vida, habitables, sostenibles y con condiciones adecuadas para desarrollar su existencia en materia de ordenación del territorio, transportes o vivienda, además de una política contra la emergencia climática y una nueva Ley del Suelo, "ausencia notable del programa de gobierno presentado".

"La falta de participación y de iniciativas coherentes y centradas en los problemas de los ciudadanos ha generado un empeoramiento en servicios de movilidad. Un ejemplo lamentable es Metro de Madrid, en el que hay que mejorar las frecuencias, las plantillas, la adquisición de materiales, sin olvidar los planes de desamiantado o los problemas de seguridad", ha criticado Gabilondo, además de pedir una política de vivienda contra la exclusión y una inmediato pacto local en Madrid.

Gabilondo ha asegurado que frente a una propuesto por el cambio en Madrid, el pacto PP-Ciudadanos-Vox "sea el pacto del silencio sobre la pobreza y la desigualdad por considerarla un aspecto lateral o menor, incluso poco significativo".

"Resulta grave que hoy se consolide la política de bloques y su tendencia al bloqueo, al conservadurismo, a la confrontación, mientras, por ejemplo Ciudadanos se ha negado a cualquier conversación política con casi la mitad de los votantes de Madrid, desde luego con el grupo socialista; en concreto, conmigo. Las negociaciones entre ustedes estas semanas no auguran ni estabilidad, ni moderación, sino frentismo y desconsideración. Y lo que necesitamos es desbloqueo, apertura y consenso", ha concluido.