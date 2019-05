Gabilondo respeta la decisión de Ayuso de no ir al debate de Prisa pero no comparte que sea "la mejor actitud"

Publicado 17/05/2019 14:40:27 CET

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha manifestado este viernes que respeta la decisión de su rival del PP, Isabel Díaz Ayuso, de no ir al debate de El País y la Ser pero que no comparte que sea "la mejor actitud".

"Yo respeto su decisión pero no comparto en absoluto que esta sea la mejor actitud cuando una sociedad tan amplia como la de Madrid, con más de siete millones de habitantes, lo que quiere es ver quiénes somos, qué décimos, cómo nos comportamos también cuando hay otros que disienten de nosotros o cuando se dirigen a nosotros diciendo que no ven como nosotros las cosas", ha manifestado.

"Si nos retiramos, respetado queda, me parece un error y me parece que no es lo mejor que le puede pasar a un debate", ha agregado Gabilondo, quien ha dicho que siente la ausencia de Ayuso, como siente que en el debate de Telemadrid no estén presentes todas las fuerzas que se presentan, en referencia al candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón.

"Respeto a la Junta electoral, solo faltaba, pero yo siempre defendí que fuera posible que estuviéramos todos", ha agregado, al tiempo que ha advertido de que "algunos están presentes en un modo que es que brillan por su ausencia, y hay que tener cuidado cuando uno brilla por su ausencia".

"Me han educado tanto a comprender a los demás que acabo entendiendo hasta las razones de los otros, pero a mí no me parece que demuestre con esto consistencia, quizá ellos entienden que el debate es el de la televisión pública y que por tanto no hace falta ir a ningún lado, pero yo creo que sí hace falta", ha agregado Gabilondo sobre la decisión de Ayuso.

A su juicio, el debate de El País y la Ser es "un espacio público que merece la presencia de todos", al tiempo que ha señalado que el hecho de no aprovechar una "oportunidad de estar todos juntos y de confrontar ideas" no quiere calificarlo pero no le gusta.

En cuanto a la preparación del debate de Telemadrid, que tendrá lugar este domingo, un día antes que el de El País y la Ser, ha dicho que el haber estado cuatro años en la oposición en la Asamblea de Madrid es "la mejor preparación".

"Yo no pienso ser otro en el debate porque eso estratégicamente sea mejor o peor, yo no puedo disfrazarme de otra cosa, yo soy una personas moderada que tienes sus argumentos y que quiere construir un cambio en Madrld y no voy a ir a un debate a hacer estrategias de descalificar a los demás o de interpelar a los demás o de cuestionar lo que piensen, aquí no se trata de ir contra otro se trata de buscar mayorías", ha explicado.

No obstante, ha dicho que verá con su equipo qué es lo que quieren decir. "Si no, uno se descuida, va a un debate con un montón de interlocutores y acabas hablando de dónde viene el aire, nosotros no queremos hablar de dónde viene el aire queremos proponer para Madrid una alternativa de cambio", ha indicado.