Gabilondo, si no logra gobernar, se pondrá a disposición del PSOE y no tiene problema en seguir en la Asamblea

Publicado 22/05/2019 11:46:45 CET

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha dicho este miércoles en un desayuno informativo que si los resultados de las elecciones del 26 de mayo no le dan para gobernar se pondrá a disposición del PSOE y que no tiene problema en seguir en la Asamblea.

A preguntas de los asistentes, Gabilondo ha recordado que hace cuatro años se quedó a un diputado de lograr una mayoría y que desde entonces ha estado en la oposición. "Me siento orgullosísimo de haber representado a la ciudadanía de Madrid, se puede trabajar mucho desde la oposición para construir también alternativas razonables, no es a lo que aspiro", ha manifestado.

"Si finalmente no tuviéramos la mayoría, lo que haría, me parece lo razonable, es poner mi puesto a disposición del PSOE que ha confiado en mí para que buscara alternativas y caminos distintos, para que hiciera lo que considerara mejor", ha avanzado.

"Toda mi vida me he dedicado a lo social, lo político, lo público y al servicio público y me seguiré dedicando a esto, si es en la Asamblea de Madrid, no tengo problema, si es en otro lugar porque el partido cree que es mejor, yo lo consideraré", ha agregado.

En cuanto a un hipotético nombramiento como ministro, ha dicho: "Yo no valgo mucho para eso, hay grandes ministros y ministras que están trabajando muy bien".

Gabilondo ha asegurado que no tiene un "plan B" y que su "plan B" es "el mismo que el plan A", que es presentarse con toda su "determinación" para "merecer la confianza de los ciudadanos de Madrid".

"No tengo guardado en la trasera una salida por ninguna puerta, mi puerta será la misma por la que entré. Si una vez entré sin hacer ruido, si un día tengo que salir será sin hacer ruido, pero yo soy un servidor público", ha apostillado.

Respecto a pactar con Cs, ha insistido en que "los pactos son siempre al menos entre dos", y ha comentado que "pactar solo es una cosa incomodísima y cuando hay que pactar entre dos hay que preguntar qué piensan los otros".

"Yo le pregunté el otro día al señor Aguado que qué pensaba de esto y me dijo que no iba a pactar conmigo y entonces yo entendí que casi mejor no quedamos", ha expuesto.

Sin embargo, ha defendido que se tendrán que reunir y hablar cara a cara, al tiempo que ha reiterado que "las noches electorales producen algunos cambios bastante interesantes, porque la vez pasada había unos que se acostaron muy próximos a la ultraderecha y se levantaron centristas". "¿Qué pasó esa noche, que hubo resultados electorales?", ha incidido Gabilondo, antes de lanzar: "los resúmenes al final".

"Yo no excluyo a nadie, solo excluyo a los que están fuera de la Constitución y de las leyes, y también me excluyo yo a mí mismo de aquellos que hagan un proyecto para conservar y ratificar el modelo existente en Madrid toda vez que yo creo que hay que reformarlo por vía de la transformación, del progreso y la modernidad", ha explicado.

En la misma línea, ha precisado que en ese marco no excluye a nadie ni le pregunta a ningún votante de qué partido es o a quién votó con anterioridad. "Si quiere un cambio de progreso en Madrid es mi aliado, no excluyo a nadie", ha recalcado.

AUGURA MENOS PARTICIPACIÓN QUE EL 28A

En cuanto a su pronóstico para el domingo, ha dicho que no sabe qué resultados arrojarán las urnas y que "no lo sabe nadie". Sí ha augurado "menos participación que la que ha habido en las generales", aunque cree que hay una "dinámica de activación" fruto de la "ilusión" y de la "necesidad".

"Esta no claridad también incentiva", ha apuntado, para hacer hincapié en que "esto puede depender de un puñado de votos, de un diputado"."Habrá menos participación que en las generales pero también hay razones para que haya gran participación, por lo apretado del asunto y lo importante del desafío", ha zanjado.