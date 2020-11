Gabilondo tacha de "fracaso político" el PIR e insta a desarrollar un "pacto municipal" por el reequilibrio territorial

PSOE pondrá objeciones al nuevo PIR dado que "reincide en los mismos problemas" con proyectos sin ejecutar

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha tachado de "fracaso político" el Proyecto de Inversión Regional (PIR) 2016-2019, prorrogado hasta 2020, por no conseguir ser una "política municipal consistente" en la región y ha instado ha desarrollar un "pacto municipal" enfocado en el "reequilibrio municipal".

"Tenemos un problema de planteamiento, un problema también político de mucha envergadura, que es la falta de política de reequilibrio territorial en Madrid", ha destacado el socialista en declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de varios municipios del sureste de la región para analizar las inversiones pendientes del PIR.

En este sentido, ha asegurado que lo que hay que perseguir es que haya planes orientados a "sostener municipios" que a veces tienen problemas económicos "muy serios" y a llevar a cabo proyectos.

Es por ello que desde el Grupo Parlamentario Socialista pondrán objeciones al nuevo PIR porque "se quiere reincidir en los mismos problemas que han llevado a municipios a que tengan sin ejecutar proyectos presentados a la Comunidad".

"Incluso se ha comunicado que se ha ejecutado el 80% del PIR, a nosotros no nos cuadran esos datos, pero si fuera así el 20% siguen siendo 170 millones sin ejecutar", ha lanzado Gabilondo, quien entiende que son un problema tanto los que no han comenzado, como los que están a medio hacer o que están hechos "de mala manera".

NUEVO PROYECTO DEL PIR

Sobre el nuevo proyecto del PIR en el que están trabajando desde el Ejecutivo regional ha criticado que, aunque ha aumentado los fondos hasta los 1.000 millones, también lo ha hecho la duración del programa --ahora será de cinco años-- por lo que "se está en las mismas". Es por ello que ha solicitado que las cantidades que no se ejecuten en el proyecto que aún está en marcha se destinen al nuevo --2021-2025--.

"En la Asamblea tomaremos medidas parlamentarias porque esta situación no es sostenible. Queremos lanzar un mensaje sobre la necesidad de que el PIR se haga de otra manera, que se de por objetivos y criterios objetivables. Que no sea agraciable y se de por intereses que no se puedan interpretar", ha expuesto el socialista, quien ha rematado diciendo que "los municipios tienen los mismos derechos que los habitantes de la capital".

El nuevo Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid 2021-25 (PIR); verá la luz antes de final de año y permitirá la planificación de las inversiones y de los servicios locales durante los próximos años en todos los municipios de la región.

Entre las principales novedades está que los plazos de este mecanismo sufrirán cambios sustanciales en la siguiente edición, mientras que en cuanto al fondo, este programa pondrá el foco en cuatro ejes: el empleo, el deporte, la accesibilidad y la sostenibilidad.