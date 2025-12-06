García apunta a que el Hospital de Torrejón sigue "modelo de PP" y acusa a Ayuso de "saltarse" artículos de Constitución

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha apuntado a que lo sucedido en relación a la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz es resultado del "modelo del PP" y ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "saltarse" artículos de la Constitución en materia de vivienda, salud o educación.

Así lo ha compartido durante su comparecencia ante los medios en el acto de conmemoración de la Carta Magna en el Congreso de los Diputados después del discurso de Ayuso en el acto del Ejecutivo autonómico por el Día de la Constitución, en el que aseguró que actuará "con contundencia" sobre el centro hospitalario y que "cualquier mala práctica será erradicada".

"El problema es que no es un fallo del sistema, no son rencillas entre dos directivos de Ribera Salud. El problema es que este es el modelo de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid", ha dicho García.

Así, ha recalcado que "el modelo del PP" está en centros de Ribera Salud y Quirón, que reciben "flujo de pacientes de la (sanidad) pública a la privada".

"Es un modelo que si alguien va a las memorias del Sermas, el Servicio Madrileño de Salud, puede ver (...) que La Paz pierde 50.000 pacientes, la Fundación Jiménez Díaz gana 85.000 y el Hospital de Torrejón gana 25.000 pacientes. Y detrás de este flujo van los 5.000 millones que la señora Ayuso le ha dado a Quirón y los cientos de millones que le ha dado al Hospital de Ribera Salud", ha asegurado la ministra.

En este punto, García ha acusado a la presidenta autonómica de "saltarse" artículos de la Constitución en Madrid en materia de vivienda, salud o educación. "Lo que tenía que decir Ayuso en un día constitucional como este es cuántos artículos de la Constitución se salta. Se salta el 43 de protección de la salud, se salta el 47 de protección de la vivienda digna y en contra de la especulación, y también se salta el 37, el del derecho a la educación", ha concluido.