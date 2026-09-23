García exige que el Consejo de Ministros incluya el martes el decreto de vivienda: "PSOE no puede seguir dilatándolo"

La ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha exigido este miércoles que el Consejo de Ministros incluya el próximo martes el Real Decreto Ley de Vivienda y ha afirmado que el PSOE "no puede seguir dilatándolo más".

Lo ha trasladado en sus redes sociales al tiempo que la comisión judicial ha accedido ya al domicilio de Maricarmen, de 87 años y residente en Retiro (Madrid), para ejecutar su desahucio en este cuarto intento, que ha estado marcado por los manifestantes que se han concentrado en la zona para tratar de evitarlo.

García ha insistido en que "no hay otra opción" que impulsar este real decreto y que PP, Junts y Vox "no pueden volver a votar en contra" como sucedió en abril, cuando tumbaron el decreto ley impulsado por Sumar que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027.

Además, incluía un tope del 2% a la subida que los propietarios podían aplicar a sus inquilinos. Tras la adquisición de su vivienda por un fondo de inversión, Maricarmen vio cómo su alquiler aumentaba por encima de la pensión que percibe.

"Ni más Maricármenes desahuciadas ni más dueños de fondos buitre haciendo de nuestros derechos su ley de la jungla", ha sentenciado la ministra de Sanidad en su cuenta de 'X'.