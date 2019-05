Garrido cree que el giro del PP al centro es solo "una operación cosmética" que "nadie se va a creer"

Publicado 02/05/2019 11:39:58 CET

El expresidente de la Comunidad de Madrid y 'número 13' de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid, Ángel Garrido, ha señalado este jueves que el giro que quiere hacer ahora el PP hacia el centro es solo "una operación cosmética" que "nadie se va a creer que de un día para otro se haya hecho ese giro".

En declaraciones a los periodistas en la Real Casa de Correos antes de celebrarse el acto de la festividad de la Comunidad de Madrid del 2 de Mayo, Garrido, al ser preguntado sobre si hubiera cambiado de partido de haber conocido antes ese giro al centro del PP, ha señalado que este giro no existe porque "es una operación de cosmética", cuando "durante todo este tiempo han trabajado hacia la derecha".

"Yo sí que he estado siempre en el mismo sitio, en el centro político y ahora algunos ven que tenía razón que era el espacio que tendría que haber seguido el PP", ha lanzado.

En cuanto a cómo está viviendo este día del Dos de Mayo del lado de la formación 'naranja', ha asegurado que lo está viviendo "muy bien" porque Ciudadanos acoge a la gente "con enorme cariño" y, por ello, se siente "muy honrado de militar" en esta formación. "Me siento enormemente cómodo", ha aseverado.

Sobre las acusaciones de "traidor" al pasar a otro partido, el exdirigente regional ha sostenido que líderes de una formación que "han dado 28 años de su vida por ella" y después "les insultan" es algo que "no les va a ayudar a recuperar el voto".

"Además, yo no me he ido por buscar un puesto. Hay que dejar que las personas decidan dónde quieren estar, aquellos que trabajamos en los partidos, a los militantes y a los votantes. Un respeto a los votantes, porque estos cambios de última hora perdiendo el respeto a algunas formaciones no les va nada bien", ha zanjado.

Por último, ha señalado que acude a la sede del Gobierno regional a este acto porque como expresidente cree que debe estar para celebrar "la fiesta de todos los madrileños", con el dirigente en funciones, Pedro Rollán, que preside el acto y que "lo está haciendo muy bien".