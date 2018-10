Garrido defiende que el PP "no depende" de lo que hagan los demás partidos para dar confianza a la ciudadanía

Publicado 28/02/2018 16:05:09 CET

Asegura que están "limpiando todo aquello que había que limpiar" en el Partido y en el Gobierno

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha indicado que el Partido Popular "no depende" de lo que hagan los demás partido para "dar confianza a los ciudadanos", a raíz de las últimas encuestas sobre intención de voto que incrementan el apoyo a Ciudadanos.

Preguntado por los medios de comunicación, tras presentar en la sede del 112 en Pozuelo de Alarcón el Plan de emergencia para Presas, Garrido ha indicado que en lo que se refiere al PP en la Comunidad de Madrid "las cosas se están haciendo bien".

"El Partido Popular depende de sí mismo y depende de lo que haga para dar confianza en los ciudadanos. No dependemos de lo que hagan los demás. Los demás pueden sacar mejor o peor resultado en función de que nosotros lo hagamos mejor o peor. En Madrid, que es de lo que yo tengo que ocuparme, creo que las cosas se están haciendo bien", ha resaltado.

"ESTAMOS LIMPIANDO TODO AQUELLO QUE HABÍA QUE LIMPIAR"

De este modo, ha dicho que están trabajando y que los "servicios públicos funcionan y funcionan mejor que antes". A ello ha sumado las propuestas de regeneración y la lucha contra la corrupción. "Estamos limpiando todo aquello que había que limpiar en el partido y también en el Gobierno. Yo creo que es lo que tienen que ver los ciudadanos", ha subrayado.

"Nosotros, lo que hagan los demás, pues cada uno que siga su camino. El nuestro creo que es el correcto, que es el adecuado. Es bueno para nuestro partido y para los ciudadanos. Estamos trabajando y creo que estamos haciéndolo muy bien. No tengo que mirar hacia atrás. Miro hacia el frente, miro lo que tenemos que hacer nosotros y si lo hacemos bien, no nos preocupemos ni de Ciudadanos, ni de Partido Socialista, ni de Podemos. Creo que mirar para atrás no ayuda mucho", ha concluido.