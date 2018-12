El gerente de EMT acusa a la Comunidad de buscar la "confrontación" y usar el transporte como "arma arrojadiza"

Publicado 19/12/2018 16:44:29 CET

Asegura que se pidió un permiso para una campaña sobre el centenario del suburbano y la Comunidad cambió el mensaje "en el último momento"

El gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, ha explicado que se ha retirado una campaña sobre Metro porque la Comunidad de Madrid no siguió el proceso reglado al cambiar en "el último momento" el mensaje de esta acción promocional, pues en inicio versaba sobre el centenario de la compañía.

Aparte, ha acusado a la Comunidad de Madrid de plantear al final una campaña de "confrontación" entre medios de transporte y acusa al presidente regional, Ángel Garrido, de llevar meses utilizando esta cuestión como "arma arrojadiza".

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press en relación con la polémica suscitada por las críticas del Ejecutivo regional por la retirada de estos mensajes publicitarios en diez marquesinas de la EMT. De hecho, el propio presidente regional Ángel Garrido ha tildado de "insolidario" al Consistorio y que esta decisión revelaba "su amor por las dictaduras, su amor por la censura y su amor por eliminar todo aquello que no les gusta".

Se trata de una campaña, según ha adelantado el periódico 'El Mundo', con la imagen del Rey Melchor con el lema 'El secreto para llegar a tiempo es Metro'.

Frente a ello, Fernández Heredia ha señalado que la razón para la retirada de esta campaña es "sencilla" y pivota básicamente en que la solicitud versaba sobre una acción promocional sobre el centenario del suburbano.

Tras autorizarse, el Ejecutivo regional trajo una campaña con "otro menaje" que no estaba autorizado y por tanto, una iniciativa que no tiene permiso no puede continuar. "No parece serio autorizar una cosa y como niños de cinco años, cambiar luego la campaña en el último minuto", ha remachado el gerente de la EMT.

Aparte, ha detallado que tampoco le parece lógico "ni razonable" que se recurra por parte de la Comunidad de Madrid a una campaña con un mensaje basado "en la competencia" entre medios de transportes públicos, cuando precisamente desde la empresa municipal se aboga por la "complementariedad" y la colaboración entre ellos.

"Se ha cambiado una campaña del centenario de Metro por otra de confrontación entre Metro y la EMT en soportes de la EMT", ha apuntado Fernández Heredia para tildar de "impropias de un presidente" las críticas de Garrido, quien encima lleva "meses" utilizando el transporte público como "arma arrojadiza" y "atacando" a la EMT.

Además, el gerente de la empresa municipal ha subrayado que la EMT "no censura nada" sino que retira una campaña que no cuenta con permiso, para añadir que la censura sí la aplicó el Consorcio Regional de Transportes cuando el Ayuntamiento de Madrid solicitó una campaña informativa sobre Madrid Central en autobuses interubanos.

Según su relato, la empresa que gestiona la publicidad en los buses interurbanos comunicó al Consistorio madrileño que no podía llevarse a cabo por indicación del Consorcio, donde la Comunidad de Madrid cuenta con la representación mayoritaria.

La retirada de esta campaña es el último episodio entre la dispuesta que llevan protagonizando Ayuntamiento y Comunidad en materia de transporte público. Mientras el Ejecutivo regional alude al incremento de viajeros de Metro frente al descenso de buses de la EMT, que achaca a las políticas de movilidad de Carmena, el Consistorio madrileño reclama mayores frecuencias en el suburbano.