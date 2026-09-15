Getafe alerta de "nuevos problemas" de movilidad y ruido por conciertos de Shakira en el Iberdrola Music

Residencia de Shakira en Madrid - Hugo Ortuno/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe ha alertado este martes de "nuevos problemas" de movilidad y ruido que se prevén para los próximos fines de semana, con motivo de los conciertos de Shakira en el recinto Iberdrola Music de Madrid, y ha exigido más accesos seguros y transportes público "eficaz" desde el centro de la capital.

"Una vez más, las peticiones han sido desoídas por parte de las Fuerzas de Seguridad y el Ayuntamiento de Madrid, que han vuelto a imponer medidas contra los vecinos de Getafe ante los macroconciertos de Shakira", han traslado desde el Consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento de Getafe a través de sus servicios técnicos municipales, volverá a realizar campañas de control de emisiones sonoras durante los conciertos de Shakira, que se producirán de viernes a domingo en los próximos cuatro fines de semana en el recinto Iberdrola Music, "generando nuevas molestias a vecinos de Villaverde y Getafe".

Se producen después del pasado Coca Cola Music Experience, en el que se registraron "colas kilométricas" desde el viernes al mediodía debido a los cortes de la M-45 a su paso por Getafe, y "miles de personas andando desde Getafe a los conciertos o saliendo por la ciudad a su finalización".

Además, las mediciones que se realizaron registraron nuevamente que "se superaba los límites saludables para los vecinos en sus viviendas, cronificando un problema frente a barrios residenciales como Getafe Norte y Los Molinos". Getafe ha recordado los problemas que causa habilitar cruces semafóricos provisionales en vías de alta capacidad, "ya que como ha ocurrido anteriormente, esta medida no solo no fomenta el flujo de las decenas de miles de asistentes, sino que además bloquea los accesos cotidianos a las viviendas y trabajos del municipio".

Con el ánimo de aminorar estas molestias a los vecinos de Getafe Norte, una vez más el Ayuntamiento de Getafe impedirá el paso de vehículos al aparcamiento del Coliseum a aquellas personas que no sean residentes, además de vigilar el estacionamiento indebido de motocicletas, y se tratará de impedir que en Getafe haya bolsas de VTC y taxis para "evitar una salida masiva de asistentes hacia la ciudad".

UNA RED DE "RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS"

El Gobierno Municipal apunta a "una red de responsabilidades compartidas" que consolida las molestias a la ciudad. Por una parte, alude al Ayuntamiento de Madrid, por conceder licencias unilaterales "sin consensuar los planes de movilidad con Getafe", y promocionar un recinto de conciertos que genera molestias de ruido en la población de Villaverde y Getafe.

Por otra parte, subraya la acción de la Comunidad de Madrid "por financiar y promocionar eventos en este recinto mientras elude su papel mediador", a diferencia de la protección a zonas del centro de la capital como el entorno del estadio Santiago Bernabéu.

Asimismo, hace un llamamiento a los mandos operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para exigir a la propia Comunidad de madrid y al Ayuntamiento de Madrid accesos definitivos y seguros, como una pasarela peatonal sobre la M-45, un paso subterráneo bajo esta misma carretera o una parada de Metro al comienzo de la avenida Real de Pinto junto a la rotonda de la M-45.

El Ayuntamiento de Getafe llama la atención sobre el despliegue de Guardia Civil y Policía Nacional que implica cada concierto debido "a la falta de accesos seguros", que podrían destinarse a otras necesidades.

Por último, ha aludido a los promotores privados ya que se asegura que se "lucran con macroeventos sin asumir el coste de accesos ni de ruidos, obviando los problemas que ello origina en Getafe".