Getafe presenta un recurso contra licencias de Mad Cool y Reggaeton Beach

Lo presentan "ante la indefensión que sufre la ciudad por la actitud del Ayuntamiento de Madrid"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe ha presentado un recurso de reposición contra las licencias de los macroeventos Mad Cool y Reggaeton Beach Festival del espacio Iberdrola Music "por las consecuencias perjudiciales para los vecinos y vecinas", ha informado el Consistorio en un comunicado.

La presentación del recurso llega después de que el Pleno aprobara una proposición para "rechazar el modelo de macroeventos de este espacio", una iniciativa que contó con el apoyo de todos los grupos políticos excepto el PP.

Getafe ha decidio presentar este recurso "ante la indefensión que sufre la ciudad por la actitud del Ayuntamiento de Madrid, que no ha tenido en cuenta las consecuencias perjudiciales para los vecinos y vecinas de los barrios colindantes con Villaverde".

El Ayuntamiento de Getafe basa sus alegaciones en los datos desfavorables del Informe de la Delegación de Medio Ambiente, "que corrobora niveles de ruido por encima de la normativa, medidos en el exterior y en el interior de viviendas del barrio de Getafe Norte durante los conciertos del Mad Cool y del Reggaeton Beach Festival celebrados en julio".

La alcaldesa, Sara Hernández, ha defendido un modelo de eventos consensuado con la ciudad porque "los vecinos y vecinas merecen disfrutar de su ciudad sin las molestias para el descanso y la movilidad que ocasionan estos eventos, que no tienen en cuenta a Getafe y que ocasionan un perjuicio innecesario a la ciudad, tanto en recursos humanos como económicos, por la necesidad de ampliar los servicios de Policía Local y Limpieza".

Getafe mantuvo reuniones de coordinación previas a los eventos, "donde se desestimaron todas las propuestas de la ciudad para reducir al máximo las molestias a los vecinos y vecinas de los barrios de Getafe Norte, Los Molinos y Perales del Río".

"CONNIVENCIA" DE AYUNTAMIENTO DE MADRID, COMUNIDAD Y DELEGACIÓN

Debido a la afluencia de cerca de 250.000 personas durante los festivales, con una media de 50.000 personas cada día, "los vecinos de Getafe vieron alterado su descanso por los elevados niveles de ruido que se generaron, se impidió la movilidad habitual de más de 20.000 vecinos, al cortar la rotonda de la M-45 que conecta Villaverde con Getafe Norte y convirtieron la ciudad en el aparcamiento y lugar de acceso preferente a los conciertos".

El Ayuntamiento ha venido denunciado públicamente que, "con la connivencia del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y la Delegación del Gobierno, se pretende consolidar un modelo en el que Getafe sufre todas las molestias de los festivales privados celebrados en Villaverde, como se ha demostrado nuevamente con el Mad Cool o el Reggaeton Beach".

"Getafe defiende la cultura y el ocio pero nuestra ciudad no tiene que pagar las consecuencias de las fiestas que organizan el alcalde José Luis Martínez-Almeida o la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Getafe tiene voz propia y se defiende, no nos vamos a dejar de defender los derechos de nuestros vecinos y vecinas, aunque sea una lucha de David contra Goliat", ha insistido Hernández.