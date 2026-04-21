El Global Book Crawl llega por primera vez a Madrid con 108 librerías y un 'pasaporte lector' dentro de Libromad

Archivo - Libros en una estantería en la 47ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, a 8 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un 'pasaporte lector' que se sella en las librerías será el elemento central del Global Book Crawl, una iniciativa internacional que llega por primera vez a la Comunidad de Madrid con la participación de 108 establecimientos.

La propuesta, que invita a recorrer estos espacios culturales mediante itinerarios personalizados, se estrena en la región dentro de la programación de Libromad, la nueva Semana del Libro de Madrid que da continuidad a la mítica Noche de los Libros.

Según comparte Librerías de Madrid en un comunicado, el proyecto se desarrollará del 23 al 26 de abril y plantea a los lectores visitar librerías independientes de distintos municipios, completando un pasaporte que se va sellando en cada establecimiento como prueba de su visita.

Los participantes que consigan al menos seis sellos entre el 23 y el 25 de abril podrán acudir con su pasaporte completo al acto de cierre de Libromad, que tendrá lugar este domingo en la Plaza de España, donde podrán canjearlo por un regalo hasta fin de existencias.

El Global Book Crawl es una red internacional de librerías independientes presente en países como Australia, Estados Unidos, Guatemala o Suiza, que promueve la colaboración entre librerías y la conexión con sus lectores.