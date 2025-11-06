Gobierno de Almeida defiende "el presupuesto más social e inversor" y que afianzará a Madrid "como locomotora de España"

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha defendido el proyecto de presupuestos de 2026 presentado, que le convierten en "el más social de todos", "el más inversor" y que servirán para afianzar a la ciudad como "la locotomora económica de España".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, y respaldada por la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, Sanz ha constatado que en el Ayuntamiento "se cumple con la obligación al presentar unos presupuestos ofreciendo a los ciudadanos confianza y tranquilidad, que es lo que se debe exigir a las administraciones". "Esto no debería ser noticia pero en otras administraciones no se está dando cumplimiento a esa obligación legal", ha lanzado en alusión directa al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

Son "unas cuentas realistas, prudentes, ajustadas a la realidad económica de la ciudad, con una previsión de crecimiento del país del 2,5 por ciento, que suponen 301 millones más que en el año 2025", ha enfatizado Inma Sanz.

En resumen, la vicealcaldesa ha aseverado que estos presupuestos "vienen a ofrecer confianza, a favorecer el crecimiento, la prosperidad de una ciudad que vive un momento especial pero que, desde luego, no se conforma con los logros alcanzados sino que quiere seguir creciendo, avanzando y consolidando esa posición". "Estos presupuestos van a ser clave para ello", ha subrayado.