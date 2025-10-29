El Gobierno de Ayuso autoriza el préstamo de 34,5 millones a la Complutense para que afronte su déficit estructural

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, saluda al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado este miércoles la concesión de un préstamo por valor de 34.469.224 euros a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para que el centro pueda afrontar su déficit estructural y mantener su solvencia económica.

Tal y como ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa, el Consejo de Gobierno ha autorizado esta operación que se hará efectiva en los próximos días mediante la disposición de los fondos por parte de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

De forma complementaria a esta medida, la Complutense deberá aprobar el Plan Económico Financiero (PEF), según establece la normativa para las administraciones públicas que no alcanzan los objetivos de estabilidad y equilibrio presupuestario.

Este documento recogerá los ajustes y actuaciones necesarios con el objetivo también de cumplir los criterios de sostenibilidad financiera fijados en el artículo 135 de la Constitución Española, que contemplan medidas de ahorro relacionadas con la contención del gasto de personal, la implementación de iniciativas de eficiencia energética y la reducción de las partidas destinadas a actos académicos y protocolarios.

Con este acuerdo, el Ejecutivo autonómico busca dar respuesta a la solicitud formal de apoyo económico aprobada por el Consejo de Gobierno de la UCM el pasado mes de julio y reafirmar "su compromiso de respaldo institucional y financiero" con el conjunto de las universidades públicas de la región.

RECORTES DEL 35% HASTA 2028

Para hacer frente a su situación financiera, la Complutense mantendrá hasta 2028 una retención de crédito del 35% para sanear su déficit después de que en el 2024 presentase un resultado negativo de 33,19 millones de euros.

Hasta ahora, el centro universitario ha llevado a cabo una retención de crédito del 35%, anunciado el pasado mes de diciembre, que continuará en los próximos tres años, además de una serie de medidas para hacer frente a la deuda.

En un comunicado, el rector, Joaquín Goyache, informó que las nóminas del personal "no están en riesgo". Asimismo, se mantiene la política de estabilización de las plazas del personal docente e investigador (PDI) cuyos contratos finalizan y cumplen los requisitos establecidos en el Plan de Actuaciones.

Durante el ejercicio 2025 ya se han adoptado diversas medidas que permitirán alcanzar un ahorro estimado del 36% del importe del déficit. Para 2026 y 2027 se prevé mantener estas políticas de contención y control presupuestario, conservando la retención del 35% y las medidas de racionalización del gasto de personal, lo que permitirá reducir el déficit en un 33% y un 9% cada año, respectivamente.

De cara al ejercicio 2028, se proyecta culminar la reducción total del déficit conforme a las previsiones del plan. Además, se contempla la inclusión de medidas complementarias, entre las que destacan la optimización de la gestión patrimonial y la mejora en la eficiencia del gasto.