Gobierno de Ayuso avisa del "efecto llamada" de la regularización de migrantes e insiste en que es "un despropósito"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha avisado este miércoles del "efecto llamada" que va a provocar la regularización extraordinaria de inmigrantes y ha insistido en que es "un despropósito".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha criticado que este proyecto "atenta" contra el propio pacto europeo de inmigración y asilo porque "tiene incoherencias", además de subrayar que ni el propio Gobierno tiene "datos reales" de a cuántas personas se va a regularizar.

"Después de ese efecto llamada no sabremos cuántos más puedan ser y luego también lógicamente por el agrupamiento familiar van a ser muchas más las personas que puedan ser nacionalizadas a través de este decreto", ha señalado.

Es por ello que el consejero considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de lanzar "un globo sonda" lo que busca con esta medida es "alterar los censos electorales" en las próximas elecciones que se puedan celebrar en España.