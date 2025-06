El Gobierno de Ayuso censura "corrupción de Estado" de Sánchez y recuerda los "pactos de Cerdán" para llegar a Moncloa

Asegura que sus socios, que ahora "se hacen cruces", son "tan cómplices como el propio Sánchez"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha censurado este miércoles lo que considera ya que es "corrupción de Estado" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha aludido a los "pactos de (Santos) Cerdán", el que fuera secretario de Organización de los socialistas, para llegar a La Moncloa.

"El Consejo de Gobierno no ha podido ser ajeno a los casos de corrupción que está viviendo nuestro país. No ha podido ser ajeno a la falta de explicaciones del presidente del Gobierno, que no asume ninguna de las responsabilidades", ha censurado el portavoz del Gobierno autonómico en rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo autonómico.

Así, ha valorado que la situación es ya "insoportable e irrespirable" debido al "hedor" que está desprendiendo, a su juicio, el PSOE y el Gobierno de Sánchez en una corrupción que ya califican "de Estado".

"Estamos viendo cómo el Gobierno es capaz de utilizar todas y cada una de las instituciones para poder atacar adversarios políticos. Hemos visto cómo se está utilizando el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, cómo se están aprobando leyes o proyectos de ley, como la Ley Bolaños, para incorporarla al Congreso de los Diputados y, por tanto, socavar el Poder Judicial. Y por eso tenemos a los jueces y a los magistrados y a los fiscales de este país con una huelga", ha puesto como ejemplo.

También se ha referido García Martín a la "corrupción económica como no había precedentes en décadas" en España, así como "corrupción política" con esos pactos con los partidos independentistas para que "Sánchez pueda sobrevivir". "Los pactos de Cerdán para mantener a Sánchez de la Moncloa, porque todo esto viene también de eso, de esos partidos, de esos socios de Gobierno que, aunque hoy se hacen cruces, en realidad son tan cómplices de la corrupción de Estado como el propio Sánchez", ha expresado.

En concreto, se ha referido a partidos como Sumar que, si quiere asumir responsabilidades, considera que basta con que "deje de apoyar al Gobierno más corrupto de la democracia".