El Gobierno de Ayuso censura la "pasividad" de Sánchez por fallos en pulseras antimaltrato y exige que "pidan perdón"

Convoca de forma extraordinaria el Observatorio Regional de Violencia sobre la Mujer para el próximo lunes 29

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha censurado la "pasividad" y la "indolente mirada" del presidente, Pedro Sánchez, por los fallos detectados por las pulseras antimaltrato y le ha exigido que "pida perdón" a las mujeres víctimas de violencia de género.

"Dice ser el gobierno más feminista de la historia. Pues desde luego es el gobierno que más daño ha hecho a las mujeres, especialmente a las mujeres víctimas de violencia", ha criticado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado este miércoles en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico.

El también portavoz del Gobierno regional ha anunciado que la Comunidad de Madrid convocará el próximo lunes, día 29, de forma extraordinaria el Observatorio Regional de Violencia sobre la Mujer, donde adoptarán un acuerdo para pedirle al Ejecutivo que dé información sobre esta cuestión y sobre la gestión que están realizando.

"Es imprescindible y es fundamental saber cuántas mujeres se han quedado sin esa protección que necesitaban, saber cuántos procesos judiciales se han visto comprometidos, dando lugar a archivos o a posibles absoluciones de maltratadores, como denuncia la propia Fiscalía en su memoria anual, y saber cuántos maltratadores se han beneficiado de esta cadena de errores", ha subrayado.

García Martín ha exigido una "gran auditoria" y que se asuman "todas las responsabilidades de todos aquellos que han puesto en peligro la vida de tantísimas mujeres", a la vez que ha reclamado que el Ejecutivo central "pida perdón cuanto antes".