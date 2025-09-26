El Gobierno de Ayuso cree que la bandera palestina no es "suficientemente grande para tapar la corrupción" de Sánchez

(I-D) La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, durante una reunión en la Real Casa de Correos - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha valorado este viernes que la bandera palestina no es "suficientemente grande para tapar la corrupción" del Gobierno de la nación encabezado por Pedro Sánchez.

En la rueda de prensa tras la reunión con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, el también portavoz del Gobierno regional ha criticado que la izquierda no esté en "ayudar a la población gazatí" sino en coger una bandera que no es "suficientemente grande para tapar las vergüenzas de la corrupción de Estado que están fomentando" en España.

Así, y pese a asegurar que "a nadie e gusta" lo que está sucediendo en Gaza ni el "terrorismo de Hamás", ha insistido en que hay familias "que están sufriendo por secuestros y temen por su vida" debido a este grupo terrorista.

"Nosotros lo que sí vamos a hacer, igual que se hizo en otros conflictos, es que aquellas personas que lo puedan necesitar y que puedan venir a nuestra región, pues que sean perfectamente atendidos. Pero es que hay algunos partidos que solo se ocupan de unos, o solo parece que les preocupa un tipo de conflictos", ha criticado García Martín.

Por otra parte, ha vuelto a insistir en que de lo que no se habla es de la "corrupción de Estado" promovida por el presidente del Gobierno y de un fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en los tribunales, algo de lo que "no quiere hablar" la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

"Muchísimas personas del entorno del presidente pues están en lugares muy comprometidos, insisto, incluso en situaciones de imputación o de procesamiento directamente", ha aseverado.