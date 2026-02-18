Gobierno de Ayuso critica que Marlaska no dé "ninguna explicación" tras la denuncia de agresión contra el DAO de Policía

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no haya dado "ninguna explicación" tras la denuncia de agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que González renunciara al cargo como máximo mando de este cuerpo tras la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid de citarle como investigado al admitir una querella por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una subordinada.

El consejero ha criticado que este sea "un caso más" dentro de un Gobierno que "se autoproclama feminista" pero al que una vez más "se le ha caído la bandera".

"No sabemos si (Marlaska) conocía esta situación o si la tapó", ha señalado García Martín, a la vez que ha criticado que "una vez más" al Gobierno y al PSOE se les caiga "esa careta del cinismo".