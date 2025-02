El Gobierno de Ayuso critica que Sánchez no quiera dar explicaciones de "absolutamente nada" y le piden que "recapacite"

Censura que no acuda al acto de conciliación con González Amador y que no quiera dar explicaciones en la Asamblea

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiera dar explicaciones de "absolutamente nada" y le ha pedido que "recapacite".

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el presidente no haya comparecido en el juzgado para un acto de conciliación con Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como paso previo a la interposición de una querella por llamarle "delincuente confeso". Además, Sánchez ha sido citado también en la Asamblea en la comisión que investiga el papel de su mujer en la Universidad Complutense de Madrid.

"Pedro Sánchez, que presume mucho de transparencia y de rendir cuentas y de dar explicaciones, realmente todos sabemos que de lo que alardea es de lo que carece. No suele dar cuenta de nada, no suele dar explicaciones de absolutamente nada y, por tanto, no nos sorprende que no acuda a la Asamblea de Madrid como no nos sorprende que no acuda al juzgado", ha afirmado el consejero.

Espera que Sánchez entienda que los españoles "necesitan explicaciones" de lo que está ocurriendo al tener al país en una situación "extremadamente grave", a la vez que ha vuelto a aludir a los acuerdos con independentistas y a la "subasta" que está realizando para mantenerse en La Moncloa.

"Está utilizando los medios del Estado para desgastar, para atacar adversarios políticos y eso, desde luego, es algo que en democracia no se puede consentir, es algo que está muy próximo de regimenes totalitarios, pero debe estar muy lejos de lo que es una democracia consolidada como la española", ha criticado García Martín.

Así, cree que el presidente tiene que dejar de "esconder el ala" ya que fue él quien "dio la orden para poner en marcha esa operación de Estado contra un adversario político y tiene que dejar de seguir subastando al país".