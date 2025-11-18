Gobierno de Ayuso defiende que alcalde de Alpedrete "ya ha pedido disculpas" y traslada su "máximo respeto" a familiares

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, durante un Desayuno Madrid, en el Meeting Place, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha defendido este martes que el alcalde de Alpedrete, Juan Fernández, "ya ha pedido disculpas" y ha trasladado su "máximo respeto" a las víctimas y sus familiares.

Así lo ha expresado en los Desayunos Madrid de Europa Press, donde ha subrayado que el regidor "ha dado las explicaciones oportunas" en las que "ha quedado claro lo que él sentía".

"Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, desde luego, el máximo respeto a las víctimas y a los familiares, y eso es lo que vamos a hacer siempre, proteger el deseo también de los familiares de guardar la intimidad y el anonimato de las víctimas si así lo desean", ha trasladado la consejera.

El alcalde de Alpedrete, Juan Fernández, mostró este lunes su "rechazo total y sin paliativos" a la violencia de género tras el suceso ocurrido el fin de semana en la localidad, y lamentó que sus declaraciones por la mañana, en las que aludía a una enfermedad mental del posible autor de los hechos, hayan podido ser "malinterpretadas".

Fernández grabó un vídeo en el que en primer lugar destacó su rechazo ante los hechos y trasladó su apoyo a los familiares de la pareja de 60 años que fue localizada este sábado sin vida en el interior de su vivienda y con visibles signos de violencia, en lo que el Gobierno ha confirmado como un caso de violencia de género y posterior suicidio del autor.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, censuró las palabras del regidor de Alpedrete y le respondió que "quien menosprecia" el impacto del machismo "no es digno de representar a la ciudadanía".

"Frente a la violencia machista no hay medias tintas: o estás con las víctimas o con los negacionistas que blanquean a los agresores", expresó el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social 'X', compartiendo una noticia con las declaraciones del alcalde de Alpedrete negando que haya violencia de género en el asesinato machista en su municipio.