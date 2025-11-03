Gobierno de Ayuso defiende que Mazón ha asumido "responsabilidades políticas" y pide a Sánchez que "diga la verdad"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este lunes que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asumido "responsabilidades políticas" al dimitir y ha pedido al líder del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que "diga la verdad" sobre la dana.

"Mazón hoy con su dimisión ha asumido sus responsabilidades políticas. Durante todo este tiempo ha liderado un Gobierno que ha trabajado en la reconstrucción y que no ha parado de trabajar para la recuperación de las zonas devastadas durante la dana de hace un año", ha reivindicado el consejero portavoz en declaraciones a los periodistas desde la Real Casa de Postas.

A ello, ha añadido que el PP seguirá por esta línea con una mayoría parlamentaria en las Cortes Valencianas "como lo ha venido haciendo hasta la fecha".

Sin embargo, García Martín se ha preguntado "dónde queda la asunción de responsabilidades" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. "Fallaron durante los momentos previos de la dana, no dieron información veraz a través de las agencias estatales fallaron en la atención a las víctimas durante los primeros momentos. Aún queda esa frase de 'Si necesitan ayuda que la piden' y han fallado y siguen fallando desde luego en la reconstrucción de todas estas zonas devastadas por las lluvias", ha criticado.

Considera que lo único que ha buscado la izquierda es "el rédito político" y que los partidos nacionalistas "puedan volver a la Comunidad Valenciana".

Por otro lado, y después de que la Mesa de la Comisión de investigación de la dana en les Corts Valencianes haya previsto la comparecencia el próximo martes 11 de noviembre del presidente del Gobierno, el consejero ha señalado que tendrá "una oportunidad de oro" para asumir responsabilidades y "por una vez, decir la verdad". "Que explique a todos los españoles cuál fue su nefasta gestión durante aquellos fatídicos días", le ha exigido.