El Gobierno de Ayuso insiste en que la financiación no debe tratarse en reuniones bilaterales:"Es una cuestión de todos"

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha insistido este jueves por la tarde en la posición de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de que la financiación autonómica no es un tema que deba abordarse en reuniones bilaterales sino que se trata de "una cuestión de todos".

"Por supuesto los presidentes autonómicos podrán hablar con el presidente del Gobierno de cuántas cosas afecten a su comunidad autónoma pero de estas cuestiones hay que hablar en Conferencia de Presidentes y hay que hablar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha sostenido el 'número dos' del Ejecutivo madrileño, en rueda de prensa en la Real Casa de Correos, en el marco de la ronda de contactos que la presidenta está llevando a cabo con los portavoces de los partidos de la oposición.

García Martín ha insistido en que en reuniones bilaterales con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pueden hablar de "muchísimas cosas" que afectan de manera singular a cada autonomía, como el "caos" de Cercanías en Madrid, pero ha insistido en que la "financiación autonómica es una cuestión de todos".

La presidenta madrileña pidió este jueves por la mañana, en un acto en Arganda del Rey, al resto de presidentes autonómicos del PP que no se sentasen con Sánchez y no le siguiesen en su "estrategia de intentar comprar a las comunidades". "Esto no va de dinero, va de España", subrayó.