Gobierno de Ayuso se muestra "absolutamente tranquilo" con la declaración de Serrano en la causa contra Piquet

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín (i) y el senador del PP Alfonso Serrano (d), durante la entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, en la Puerta del Sol de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, se ha mostrado "absolutamente tranquilo" con la declaración este miércoles como testigo del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en la causa en la que se investiga a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet.

Se investiga a la regidora por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos en relación a la supuesta filtración de dos denuncias de agresiones sexuales que se vincularon a migrantes en enero de 2024.

Sobre ello, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero ha subrayado que el secretario general 'popular' va a dar cuenta de toda la información que tiene sobre el "macrocentro" que el propio Gobierno central abrió en Alcalá, y que "todavía sigue habilitado".

"Todavía no está dando ningún tipo de solución para todos esos inmigrantes irregulares que se concentran de manera masiva en ese macrocampamento, con lo cual dará toda la información que pueda tener y estamos absolutamente tranquilos", ha expresado.

En concreto, Alfonso Serrano publicó en enero de 2024 en su cuenta de la red social 'X' la fotografía de un informe policial que daba constancia de una denuncia de una supuesta agresión sexual por parte de "un joven de raza negra".