Gobierno de Ayuso niega "final abrupto" en reunión con PSOE, que "necesitaba una excusa" para hablar de González Amador

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha negado que haya existido un "final abrupto" en la reunión con la portavoz del PSOE, Mar Espinar, que "solo necesitaba una excusa" para sacar en la conversación a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha trasladado el también portavoz del Gobierno autonómico tras la reunión con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, después de que el PSOE-M haya llevado este viernes a la reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid la Franja de Gaza, la defensa del Gobierno central y al novio de la mandataria regional en un encuentro que los socialistas han afirmado que ha acabado de forma "abrupta".

"La portavoz del PSOE necesita una excusa para sacar en esta rueda de prensa a la pareja de la presidenta. Esa era una excusa, lo entiendo, porque tiene que tapar las vergüenzas", ha señalado el consejero, quien ha hecho alusión a la "corrupción" que rodea al PSOE citando, en concreto, a Begoña Gómez, mujer del presidente, su hermano, el exasesor Koldo García o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Así, ha defendido que el final no ha sido "abrupto" tal y como ha valorado la portavoz socialista, Mar Espinar, sino que él mismo le ha preguntado si quería abordar alguna cuestión más pero "no tenía ningún tipo de interés".

También, García Martín ha subrayado que el Gobierno madrileño ha contestado a más de 7.400 cuestiones planteadas por el PSOE en Pleno, comisiones y peticiones de información de las más de 18.800 elevadas por todos los grupos "Ojalá el Gobierno central hicieron lo propio", ha valorado.

El consejero ha incidido en que el Gobierno madrileño y la postura del PSOE están "en las antípodas" y ha cargado contra unos socialistas que están "preocupados y nerviosos por tratar de justificar lo injustificable". Sobre Espinar, ha criticado que "hable al dictado" el secretario general del PSOE madrileño, Óscar López.

"Me gustaría poder ser más explícito y más concreto en las aportaciones que ha podido realizar el Grupo Parlamentario Socialista, pero las pocas cosas que nos ha trasladado no nos han permitido poder entender que tienen un proyecto o iniciativas para Madrid que de verdad y puedan importar a los ciudadanos", ha subrayado.