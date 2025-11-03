Gobierno de Ayuso pide dejar que justicia "haga su trabajo" en el caso del fiscal general y exige al PSOE que colabore

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha pedido dejar que la justicia haga su trabajo en el juicio que arranca este lunes contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos, y ha exigido al PSOE que colabore.

"Dejemos ahora que la justicia haga su trabajo, y la verdad que tiene mucho trabajo por delante", ha afirmado el también portavoz del Gobierno autonómico este lunes en declaraciones a los periodistas desde la Real Casa de Postas.

Así, se ha referido también al procesamiento del exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio Transportes durante la pandemia. "Cuatro delitos entre los cuales se encuentra el de pertenencia a organización criminal. Yo me pregunto a qué tipo de organización criminal pertenecían", ha subrayado.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este lunes que "no" se considera autor responsable del delito de revelación de secretos que se le atribuye y que habría afectado a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así se ha pronunciado el jefe del Ministerio Público en el juicio que se celebra en su contra a partir de este lunes en el alto tribunal por supuestamente haber filtrado información relativa a González Amador. Desde el primer minuto, García Ortiz ha seguido el juicio ataviado con su toga y desde los estrados, junto a los abogados del Estado que le defienden.