Gobierno de Ayuso rechaza participar en la comisión de trabajo de Morant para alcanzar el 1% del PIB en universidades

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su rechazo a participar en la comisión de trabajo creada por el Ministerio de Universidades, que lidera Diana Morant, para alcanzar el objetivo del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a financiar los centros universitarios públicos.

Así lo ha expresado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en una misiva fechada el pasado 23 de octubre y a la que ha tenido acceso Europa Press, en el que ha insistido en que este objetivo, recogido de forma desiderativa en el artículo 55.2 de la LO 2/2023, de 22 de marzo, es "un indeterminado jurídico y ajeno a la realidad financiera de las comunidades autónomas y universidades públicas".

Tal y como trasladó Viciana la semana pasada en el Pleno de la Asamblea, desde el punto de vista contable, "no tiene ningún tipo de sustento" que las universidades públicas reciban el 1% del PIB y que dicho porcentaje "no debe calcularse conforme al PIB sino conforme al esfuerzo presupuestario".

"El PIB no es reflejo de lo que una administración invierte o debe invertir en sus universidades, sus colegios o sus hospitales. Esto se mide a través del esfuerzo presupuestario. La Comunidad de Madrid lleva años haciendo una inversión anual en las universidades públicas de Madrid superior al 4% de sus Presupuestos Generales", defiende el consejero en la carta que ha enviado a Morant.

En este sentido, recalca que las universidades públicas de la región acogen a "casi el 20% de los estudiantes de toda España, mientras que Madrid representa el 14% de la población total, otra realidad que tampoco refleja el PIB".

"Tampoco se tiene en cuenta la deficiente financiación de las comunidades autónomas, que condiciona nuestro presupuesto y que el Gobierno central solo parece estar dispuesto a reformar para contentar a separatistas y otros socios sin los cuales no podrían mantenerse en el poder", critica.

UNA CIFRA QUE "SOLO BUSCA HIPOTECAR A LAS CCAA"

Asimismo, Viciana argumenta que llegar a una inversión del 1% del PIB en 2030 "implicaría una inversión anual de más de 3.000 millones de euros, 2.000 millones de euros más que en 2024 y casi 1.000 millones de euros más que el total del presupuesto de gastos de las seis universidades públicas". Todo ello "sin tener en cuenta la inflación".

"Es una cifra arbitraria e irreal que solo busca hipotecar de nuevo a las comunidades autónomas que ya están teniendo que afrontar los sobrecostes derivados de los cambios de dedicación de la LOSU y del Programa María Goyri", insiste.

Por todo ello, el consejero censura las "cargas arbitrarias y mal calculadas, puramente ideológicas", del Gobierno de España y lamenta que no asuma "ninguna responsabilidad financiera sobre sus propias normas, mientras condona deudas a sus socios o negocia condiciones especiales de financiación" con las regiones que "le interesan electoralmente".