Gobierno de Ayuso subraya que Zapatero "tiene que dar explicaciones al juez" e insiste en que "las caretas han caído"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el encuentro informativo con los medios de comunicación - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tiene "que dar explicaciones al juez" y a los ciudadanos y ha insistido en que ya "las caretas han caído".

Lo ha trasladado así este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en Torres de la Alameda tras conocerse que Zapatero será entrevistado este jueves en 'Mañaneros 360' de TVE, según ha informado la cadena. Se trata de la primera entrevista concedida tras su imputación por el rescate a la aerolínea Plus Ultra y su posterior declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

"El señor Rodríguez Zapatero no tiene que dar explicaciones ante los medios de comunicación, que son bienvenidas, siempre y cuando no sean masajes. Lo que tiene que hacer es dar explicaciones al juez y dar explicaciones a todos los ciudadanos. Creo que después de los testimonios del que presuntamente era su testaferro, las caretas han caído y hemos podido ver toda esa corrupción", ha afirmado el consejero.

Así, ha destacado que toda esa presunta corrupción no se habría producido "sin la participación activa" de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de "todo el Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Plus Ultra".

Es por ello que García Martín ha incidido en que lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno antes de irse de vacaciones "es convocar elecciones y presentar su dimisión". "Es el último y el primer servicio que se le pide al señor Sánchez, que abandone el Palacio de la Moncloa y que deje que sea otro gobierno honrado el que tome las riendas de este país", ha expresado.