Gobierno de Ayuso ve a Conde-Pumpido como "el ministro 23" de Sánchez tras la desestimación al recurso de amnistía

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ve al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, como el "ministro 23" del Gobierno de Pedro Sánchez tras la desestimación al recurso de amnistía que presentó el Gobierno regional.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el Tribunal Constitucional (TC) desestimara el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno madrileño contra la ley de amnistía que perdona una década del 'procés', al aplicar la doctrina constitucional que fijó el pasado junio, cuando avaló el grueso de la norma jurídica.

Fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que la mayoría del Pleno de la corte de garantías --con los votos en contra de los magistrados del sector conservador-- rechazó los argumentos del Gobierno madrileño, como hiciera ya en el pasado con los recursos que presentaron Andalucía, la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla y León, comunidades también presididas por el PP.

"Era lo previsible después de que el Tribunal Constitucional también desestimara los recursos del propio Partido Popular y del resto de comunidades autónomas. La amnistía es constitucional porque Pedro Sánchez necesita que sea constitucional", ha valorado el consejero, quien ha subrayado que Conde-Pumpido "ha hecho perfectamente su trabajo y lo que le ha pedido el presidente del Gobierno".