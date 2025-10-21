El Gobierno central incluye a Aranjuez en el listado de zonas afectadas por emergencias tras el incendio en agosto

Archivo - Imagen de archivo de un incendio en la Comunidad de Madrid - EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID 112 - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado este martes la ampliación del listado de zonas afectadas por emergencias de protección civil en verano, incluyendo a la localidad madrileña de Aranjuez, afectada por un incendio forestal registrado a comienzos del pasado mes de agosto.

Con esta medida, el Ejecutivo central cumple las demandas de la Comunidad de Madrid, que había exigido en varias ocasiones la inclusión de Aranjuez en la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil.

La más reciente de estas reivindicaciones se produjo hace apenas una semana, cuando el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, remitió una carta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para que incluyese Aranjuez en el listado.

El incendio de Aranjuez dejó calcinadas casi 400 hectáreas de vegetación y pasto, y obligó a desalojar de forma preventiva unas 70 viviendas de dos urbanizaciones.

LISTADO ACTUALIZADO

El Gobierno central ha ampliado en 279 municipios el listado original, incluyendo ahora a los damnificados por todas aquellas emergencias que en su momento no fueron comunicadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) por las agencias autonómicas del 112, según ha destacado el Ministerio del Interior en un comunicado.

En la Comunidad de Madrid, el Gobierno finalmente ha declarado como zonas afectadas las arrasadas por el incendio forestal de Villa del Prado, ocurrido a finales de junio; por el de Navalcarnero, registrado a mediados de julio; los de Colmenar Viejo de julio y agosto; el incendio forestal de Zarzalejo a finales de julio; los de Valdemaqueda y Tres Cantos en agosto, y el citado de Aranjuez.

La denominación de los sucesos recogidos en el listado del Ministerio del Interior remite a los municipios donde comenzó la emergencia, sin perjuicio de que hayan afectado a otras localidades, que también podrán reclamar las ayudas previstas en la ley, según ha resaltado el ministerio.