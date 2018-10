El Gobierno dice que a Madrid no llegan menores extranjeros no acompañados y se niega a concederle subvenciones

Publicado 17/10/2018 9:45:59 CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Sociales no dará subvenciones a la Comunidad de Madrid por la llegada de menores extranjeros no acompañados porque, según los cálculos del Gobierno central, entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018 no se ha registrado la llegada de ninguno a la región.

Así se lo ha comunicado por escrito la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia al Ejecutivo autonómico, en una nota informativa, adelantada por varios medios este miércoles y a la que ha tenido acceso Europa Press.

La Comunidad se quedará de esta manera con "cero euros" del presupuesto de 40 millones que Moncloa distribuirá por las comunidades autónomas para la materia, tal y como se acordó destinar en la Mesa de Coordinación Interterritorial.

A raíz de la "sobreocupación" del Centro de Primera Acogida de Hortaleza, la Comunidad ha alertado en reiteradas ocasiones en las últimas semanas de la "llegada masiva" de menores a la capital.

Así, aseguran que se ha atendido en lo que va de año a más de 1.000 menores, el doble del mismo período del año anterior. Incluso la Consejería de Políticas Sociales y Familia llegó a elevar la situación a la Fiscalía Superior de Madrid, que a su vez lo ha remitido a la Fiscalía Superior del Estado, al tratarse de "un asunto de especial trascendencia".