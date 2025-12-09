El Gobierno licita por 40 millones mejoras para la accesibilidad del transporte público en la A-4 a la altura de Getafe

Mejoras en la accesibilidad del transporte público en la A-4 - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitará por un valor estimado en 40 millones de euros (IVA no incluido) un contrato de obras para mejorar la accesibilidad del transporte público en la autovía A-4, a su paso por Getafe.

Se trata del tramo entre los polígonos industriales de Los Molinos (kilómetro 12) y San Marcos (paso superior del kilómetro 15,200, Avenida Leonardo da Vinci) y se busca mejorar "sustancialmente" las condiciones de circulación de la A-4 así como la "calidad de los servicios" de transporte público de viajeros, reduciendo los tiempos de recorrido y asegurando una mayor regularidad.

El contrato, autorizado por el Consejo de Ministros este martes, contempla actuaciones en la margen derecha de la A-4, sentido salida hacia Andalucía, una vía lateral de uno, dos o tres carriles, según los tramos, entre los kilómetros 12,350 y 13,750.

También una glorieta con un carril desde la vía lateral, con el fin de facilitar el acceso al polígono de San Marcos y la transformación del enlace existente con la carretera M-406 en un enlace tipo diamante con pesas, añadiendo una glorieta oeste simétrica a la existente.

En el margen izquierdo de la A-4, en sentido entrada a Madrid, habrá un tercer carril desde el entorno del kilómetro 15,35 hasta la zona de acceso a las instalaciones del Hotel Los Ángeles y la estación de servicio adyacente y un nuevo ramal de incorporación desde la glorieta este existente (con la M-406) a la vía lateral.

Entre otras actuaciones, se contempla también la demolición de la pasarela peatonal ubicada en el kilómetro 13,13 y sustitución por una nueva pasarela peatonal en el kilómetro 13,1 para salvar con un solo vano los viales principales.

Una segunda pasarela en el kilómetros 15,030 para la reposición de la vía pecuaria vereda de San Marcos, que además dará servicio a las dos paradas de autobuses ubicadas en la zona, la remodelación del acceso desde la calle Eratóstenes a la vía lateral (optimizando los accesos a las instalaciones de Airbus) y la reubicación de dos paradas de autobús en cada vía lateral para que su posición sea compatible con las actuaciones proyectadas.

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se ha recordado que trabaja "de forma intensa" para mejorar la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad de Madrid.

Así, relacionado con esta actuación, recientemente se ha adjudicado por 4,16 millones de euros la redacción del proyecto para mejorar la seguridad vial y el transporte público en la autovía A-5 en Madrid y Alcorcón, donde está prevista otra inversión de 132 millones de euros. Además, se dan los últimos pasos para activar el Bus-VAO de la A-2.

En este sentido, también se han licitado por más de 70 millones de euros dos contratos para la conservación de carreteras en la A-1 y N-1A y en la A-1, N-320, M-12, A-1A, M-110 y N-1A; se ha abierto al tráfico de vehículos ligeros el paso superior sobre la A-6, en Torrelodones, tras los trabajos de rehabilitación por algo más de 4 millones de euros.

Asimismo, en el marco del Plan de Recuperación, se trabaja en el aislamiento acústico de la AP-6 en Collado Villalba, Alpedrete y Guadarrama por un millón de euros.