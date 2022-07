Gobierno municipal, abierto a que otros servicios puedan acogerse al protocolo de altas temperaturas para barrenderos

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este miércoles que el Gobierno municipal está abierto a que otros servicios municipales puedan acogerse al recién aprobado protocolo de altas temperaturas paras los empleados de limpieza viaria.

"Estamos abiertos a que otros colectivos puedan concurrir, y ver las medidas que se pueden adoptar", ha expresado el regidor ante los medios de comunicación.

Sindicatos y empresas de limpieza de la ciudad de Madrid acordaban este martes por la noche un protocolo de actuación ante olas de calor y que, entre otras cuestiones, recoge eliminar el turno de tarde en los servicios de barrido manual cuando las temperaturas sean altas. Los trabajadores vespertinos pasarán a la mañana.

El protocolo, en este sentido, establece tres escenarios --verde, amarillo y naranja-- ante las olas de calor, según los datos y la información que traslade la AEMET.

En el caso de situaciones de alerta amarilla se aplicarán distintas medidas, como no utilizar barredoras y máquinas pala que no tengan aire acondicionado; suprimir labores de desbroce; entregar crema de protección solar a los turnos diurnos y obligatoriedad del uso de la gorra en zonas de sol; y permitir el uso de sopladoras en situaciones específicas del servicio (mercados, mercadillos, etc) "intentando no prolongar su uso" y en una "dotación mínima de dos o más personas que permita la alternancia".