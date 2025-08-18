Gobierno municipal contesta a Más Madrid que Comunidad ha abonado el 57% de las transferencias para servicios públicos

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha contestado a Más Madrid que la Comunidad ha abonado el 57% de las transferencias para servicios públicos, cuando el principal grupo de la oposición había limitado al 7 el porcentaje recibido hasta junio.

La respuesta del delegado llega después de que Más Madrid haya denunciado públicamente que el equipo de Isabel Díaz Ayuso "incumple sus compromisos presupuestarios con el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida y deja sin financiación importantes políticas y programas municipales".

El delegado ha señalado a la Administración General el Estado poque "discrimina" y "perjudica permanentemente a Madrid" en lo que a financiación se refiere. "Esta misma izquierda que clama ahora porque la Comunidad de Madrid, según ellos, ha abonado solo el 7% son los mismos que callan cuando la Administración General del Estado destina 13.000 millones de euros a las Cercanías en Cataluña y cero euros a las de Madrid", ha reprochado.

Para Carabante, si en Más Madrid "tuvieran algo de rigor" y de "conciencia ciudadana" lo que harían sería alzar "la voz en contra del perjuicio permanente que se produce en Madrid como consecuencia del Gobierno sanchista".