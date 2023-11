Gobierno municipal contesta al PSOE que debe dirigirse a Delegación para "denunciar los mensajes" de Hazte Oír

"No nos gustan algunos de los mensajes del autobús", defiende la vicealcaldesa



MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, portavoz del Gobierno municipal y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inma Sanz, ha indicado este miércoles al PSOE que "deben denunciar los mensajes del autobús de Hazte Oír contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, a Delegación de Gobierno".

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al alcalde de la capital, José Luis-Martínez Almeida, que dé la orden para la inmovilización del autobús de Hazte Oír en el que comparan a Sánchez con un dictador y lo caracterizan con la imagen de Adolf Hitler y un uniforme de la Alemania nazi, sustituyendo el brazalete con la esvástica por el logo del PSOE.

Asimismo, ha pedido que el Consistorio "ordene el inicio de los procedimientos sancionadores contra la asociación Hazte Oír a los que hubiere lugar".

"Si lo que entienden es que hay una vulneración de los derechos del presidente o un delito de odio, donde tienen que dirigirse es a la Delegación de Gobierno, incluso a los juzgados para denunciar esa situación", ha indicado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La portavoz del Gobierno municipal ha subrayado que "no les gustan algunos de los mensajes que hay en el autobús", pero también ha recordado que "han sido muy contundentes a la hora de denunciar la situación que se está viviendo en España".

"No nos gusta ver a un presidente arrodillado ante el independentismo catalán y humillado ante el independentismo golpista. Hemos sido absolutamente contundentes en defender la unidad de España y la igualdad", ha subrayado.

Por su parte, Almeida ha señalado a los periodistas, tras asistir a un desayuno informativo, que "no han recibido ninguna carta del PSOE", pero ha afirmado que "ellos no deben dar ninguna lección". "Me parece difícil que aquellos que no persiguen los homenajes a los terroristas excarcelados vengan a decir que es lo que se tiene que decir en otros sitios", ha apuntado.