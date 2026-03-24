Gobierno municipal defiende un proyecto "técnicamente viable" frente al desmantelamiento del Scalextric de la izquierda

Archivo - El conocido 'scalextric' de Puente de Vallecas, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, avanzó el pasado miércoles que el Ayuntamiento trabaja en un proyecto "novedoso" para transf - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha defendido "un proyecto adecuado y técnicamente viable para el Scalextric de Puente de Vallecas" frente al desmantelamiento que ha exigido Más Madrid, que cree que detrás se encuentra una "premisa ideológica" del PP.

El PP ha votado en contra de la proposición de Más Madrid, la izquierda a favor y Vox al completo se ha abstenido. La concejala de Más Madrid Olga Martínez ha reclamado la supresión del Scalextric de Vallecas, con un presupuesto y con consulta a las asociaciones y al vecindario, después de que el Pleno lo aprobara por unanimidad hace cinco años, mientras sí se han derribado otros como el de Joaquín Costa o Pedro Bosch.

Martínez ha subrayado que han pasado "más de 20 años de reivindicación vecinal para que se elimine una de las estructuras urbanas más contaminantes y perjudiciales" mientras llega el anuncio del Gobierno para remodelar el entorno, algo que el principal grupo de la oposición ve como un mero "premio de consolación" mientras el Scalextric "separa Vallecas del resto de la ciudad" marcando "el eje de la desigualdad".

Tampoco se ha olvidado de "los más de 170.000 vehículos diarios que generan enormes cantidades de contaminación acústica y atmosférica que impactan en la salud de los vecinos y las vecinas". "Esto es una cuestión de voluntad política y de inversión. ¿De dónde se invierte? Más de 100 millones para soterrar la Castellana o más de 90 para tapar el Puente de Ventas, algo que nadie había pedido pero insisten en no querer invertir en la eliminación del Scalextric. Basta de malas excusas disfrazadas de imposibilidad técnica", ha exigido.

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha contestado que la M-30 tiene ya casi 50 años y que su mayor reforma la hizo el PP a través del soterramiento de sus túneles, para puntualizar que son 300.000 vehículos diarios los que pasan por este punto de ciudad que la izquierda quiere desmantelar y que supondría "un colapso total de toda la zona".

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha insistido en que el PP no puede seguir refiriéndose a "presuntas soluciones técnicas que hace 20 años les sirvieron al equipo de Alberto Ruiz-Gallardón para no cumplir con el compromiso que había asumido con los vecinos de Puente Vallecas y de Adelfas".

"Siguen ustedes diciendo que los vecinos de Puente Vallecas y de Adelfas tienen que soportar unos niveles absurdos de tráfico rodado y de dióxido de nitrógeno", ha espetado Murgui, con una camiseta en la que se podía leer 'Fuck Trump'.

Murgui ha instado al equipo de Gobierno que digan a las claras que no desmantelan el Scalextric por "una premisa ideológica". "Pensamos que lo que es inviable es esa cicatriz que separa las dos zonas de Madrid con mayor diferencia de renta", ha insistido el edil, que ha exigido al Gobierno municipal que se deje de "trucos del almendruco".

García Romero ha detallado que se están acometiendo desde hace un mes obras de conservación. "Se oponen a dejarnos trabajar y a hacer un proyecto adecuado y técnicamente viable para el Scalextric de Puente de Vallecas. Déjenos trabajar, que lo vamos a presentar, como bien ha dicho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, antes de verano", ha demandado la delegada.