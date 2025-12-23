Gobierno rechaza que universitarios y jubilados den clase de Matemáticas en colegios: "Socava la calidad de la docencia"

Archivo - Alumnos en un aula al comienzo de un examen, el primer día de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), en la Politécnica de la Universidad de Alcalá de Henares, a 3 de junio de 2024, en Alcalá de Henares, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El Gobierno de España ha rechazado la propuesta del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para que los docentes sin máster, ya jubilados y universitarios de 3° de Matemáticas e Ingeniería puedan dar clase en colegios e institutos al considerar que estas medidas "socavan la calidad de la docencia".

Así lo ha trasladado el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, en una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press y que ha avanzado 'La Razón', que ha sido remitida al consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.

En octubre, el máximo responsable de la Educación madrileña envió una carta a la ya exministra Pilar Alegría solicitando que se modifique la normativa estatal para "paliar" el déficit de profesores y aumentar el número de maestros cualificados.

Esta petición se enmarca en el Plan de Rescate de las Matemáticas anunciado por la jefa del Gobierno autonómico en el pasado Debate del Estado de la Región para elevar el nivel de los alumnos y revertir el déficit estructural de docentes de esta materia que afecta a toda España y también a nivel europeo.

Aunque en ese momento Viciana explicó que "no faltaba ningún profesor de matemáticas" en la región, mostró preocupación con lo que podrían encontrarse a partir del mes de febrero. Añadió que "hay que estar preparados y prever todo problema que puede suceder a lo largo de los próximos cursos".

"Plantear como solución estructural que sean los estudiantes de 3º curso quienes se responsabilicen de formar a nuestros alumnos sería una medida similar a plantear que fueran los estudiantes de 3º de medicina los que intervinieran. Le planteo esta cuestión para evidenciar que la propuesta no garantizaría el mejor servicio público para nuestros estudiantes", ha contestado el secretario de Estado de Educación.

Considera que con este planteamiento "tampoco estarían dotando a los docentes de todas las herramientas que merecen". Ha subrayado que toda la formación que reciben los docentes con el máster habilitante "redunda en la mejora educativa".

PIDE RESPONSABILIDAD A LA COMUNIDAD

"No se entiende que intente desviar la atención sobre su responsabilidad como Administración que ha de ofrecer el servicio público educativo en las mejores condiciones posibles. El currículo de Matemáticas no solamente nada tendría que ver con la falta de docentes, sino que, además, la Comunidad de Madrid, como cualquier otra administración educativa, está obligada a aplicarlo", ha insistido.

De la Rosa ha lamentado que el Ejecutivo autonómico critique "a estas alturas" el desarrollo de la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), así como la perspectiva de género, que "fomenta vocaciones de jóvenes hacia la formación en áreas STEM, o la inclusión de competencias emocionales".

"Solventar los problemas de aprendizaje de las Matemáticas requiere acciones decididas, contundentes e inmediatas, que en lugar de intentar atajar los problemas con medidas que socavan la calidad de la docencia, sirvan para reforzar todas las competencias del alumnado", ha defendido.

Asimismo, el secretario de Educación ha recordado que el Ministerio ha puesto en marcha el Programa de Cooperación Territorial de refuerzo de la competencia matemática, que destinó a las comunidades autónomas más de 185 millones de euros entre 2024 y 2025, de los que Madrid ha recibido más de 21 millones.

"El Ministerio continuará trabajando en esa línea, así como en la generación de vocaciones docentes tempranas, mejorando la calidad de la profesión docente, sin poner en riesgo la calidad de la enseñanza. Le reitero el compromiso con la participación de la comunidad educativa y de las comunidades autónomas del mejor marco normativo posible para la mejora continua de la profesión docente en enseñanzas no universitarias en nuestro país", ha concluido.

LA COMUNIDAD DEFIENDE SU PROPUESTA

Por su parte, Viciana ha cargado contra Alegría por marcharse del Ministerio "fiel a su estilo" al no haber "escuchado" a las comunidades autónomas y por rechazar "cualquier propuesta que signifique mejorar la Educación en general y la enseñanza de las matemáticas en particular".

"Desde la Comunidad de Madrid vamos a seguir intentándolo con su sucesora (en referencia a Milagros Tolón), aunque poco se puede esperar ya de este Gobierno en descomposición", ha escrito a través de sus redes sociales.

La Consejería de Educación ha recordado que ya se han tomado medidas "oportunas" para que los titulados universitarios en cualquier ingeniería y otras carreras de ciencias puedan ser candidatos a participar en el listado de profesores interinos de las listas permanentemente abiertas para cubrir las necesidades puntuales que planteen los distintos centros educativos.

Además, los cinco Centros Territoriales de Innovación y Formación (CTIF) y el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa (ISMIE) cuentan ya en su programación con cursos sobre didáctica de las Matemáticas para reforzar la formación de todos los docentes que las imparten en las etapas de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Por su parte, todos los centros sostenidos con fondos públicos han recibido las guías para facilitar el repaso continuado de la materia, adaptadas a los conocimientos exigidos en cada etapa y curso, y ya tienen las instrucciones para que sus alumnos dediquen diez minutos diarios a la práctica del cálculo mental.