La Comunidad insiste en la falta de profesores de Matemáticas y reprocha al Gobierno que no "plantee alternativas"

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha insistido este martes en la falta de profesores de Matemáticas y de Ciencias y ha reprochado al Gobierno de la nación que no "plantee alternativas".

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que el Gobierno de España haya rechazado la propuesta del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para que los docentes sin máster, ya jubilados y universitarios de 3° de Matemáticas e Ingeniería puedan dar clase en colegios e institutos al considerar que estas medidas "socavan la calidad de la docencia".

"Ya estamos acostumbrados a la dejación de funciones por parte de los ministros del Gobierno central", ha asegurado el consejero, quien ha cargado contra la labor de la ex ministra de Educación Pilar Alegría que "se va del Ministerio sin ningún tipo de alegría", al no permitir "solucionar un problema" que hay en todas las comunidades autónomas de "falta de profesores de Matemáticas y, en general, de asignaturas de Ciencias".

Así, ha reivindicado que la Comunidad puso sobre la mesa una serie de soluciones y, en este caso, el Gobierno "no apuesta por nada y tampoco plantea ninguna alternativa". "Pero es que nos ocurre lo mismo en Sanidad, faltan médicos en todo el conjunto del sistema sanitario del país y la ministra (Mónica García) no aporta ninguna solución y bloquea las que le proponemos las comunidades autónomas", ha incidido.

Una vez más, considera García Martín, los ministros "no están a la gestión y no están a lo que sucede, a lo que importa a todos los madrileños" sino a "cuitas" de carácter interno.