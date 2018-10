Gómez: "Nosotros no vamos a subir los impuestos, otra cosa es que tienen que ser justos"

Actualizado 28/02/2011 11:36:31 CET

Denuncia que la suma de la deuda de la Comunidad Valenciana, la región de Madrid y la capital duplica la del resto de ayuntamientos de España

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los socialistas madrileños y candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, ha asegurado este lunes que, si gobierna a partir del próximo 22 de mayo, no subirá los impuestos, aunque ha advertido que "otra cosa es que tienen que ser justos".

"Hemos hecho un estudio: no se van a bajar impuestos, pero no va a ser necesario subirlos y no va a ser necesario gastar más sino gastar mejor", ha manifestado el líder del PSM, que ha recordado, no obstante, que él viene defendiendo la creación de un impuesto para los bancos.

Gómez se ha referido a la política impositiva dejando claro de antemano que él no es contrario a los impuestos. "Los impuestos no son malos, son necesarios. Sin ellos no habría Sanidad pública o Educación pública, pero deben ser justos: el que más tiene, más paga", ha afirmado en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press.

El candidato socialista ha denunciado también que "si se suma la deuda de la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital", el resultado "duplica" la deuda "del resto de ayuntamientos del conjunto de España".

Gómez ha denunciado que Madrid es la segunda comunidad autónoma que más dinero debe (14.000 euros) y que dicha deuda "ha subido un 50 por ciento en ocho años y un 25 por ciento en esta legislatura". "Cómo es posible este aumento de la deuda si han disminuido las inversiones y las dotaciones de recursos", se ha preguntado reiteradamente.

Por ello, el candidato socialista ha apostado por "cortar el despilfarro" y hacer una mejor gestión del gasto. "Se han despilfarrado 1.050 millones de euros en el último año: cada cama de cada hospital nuevo (de los que se construyeron en la anterior legislatura) cuesta el doble que una cama de un hospital de los de toda la vida. Eso también es despilfarro", ha asegurado.

LOS NOMBRAMIENTOS DE ALTOS CARGOS, A LA ASAMBLEA

Para Gómez "también es despilfarro" tener 2,500 cargos de confianza en la Comunidad de Madrid. "Hacen falta altos cargos, pero no 2.500", ha dicho el líder del PSM, que ha apostado por "democratizar y dar transparencia" al Gobierno regional. Por ello, ha anticipado que, si gobierna a partir del próximo mes de junio, "cada nombramiento que se haga pasará por el Parlamento Autonómico".

"Hay que despolitizar el nombramiento del gerente de un hospital; hay que hacerlo con criterios profesionales", ha puesto como ejemplo el secretario general de los socialistas madrileños, que ha destacado que el hecho de que hasta ahora no se haya trabajado con esta política ha desembocado en "bastantes problemas de funcionamiento interno".

Por último, ha destacado el gasto de dinero que tienen que afrontar los ayuntamientos de la región en competencias impropias, poniendo como ejemplo el Ayuntamiento de Orusco o el 37 por ciento que gasta el alcalde de Getafe a cuestiones que no son competencia de la administración local que dirige.