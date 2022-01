González cree que la comparecencia de Dancausa "llega tarde" y pide comisión de estudio sobre las menores prostituidas

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha afirmado este miércoles que la comparecencia de la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, sobre el caso de las menores prostituidas por una mafia, algunas de ellas tuteladas por la Comunidad, "llega tarde", aunque se alegra de que dé explicaciones el día 3 en el Pleno de la Asamblea.

En una entrevista en 'RNE' recogida por Europa Press, González ve "extraño" que el objeto de dicha comparecencia sea hablar de la coordinación policial sobre la trama mafiosa y no sobre el fondo de la cuestión. "No ha habido sesiones plenarias y podían haber comparecido antes. No está mal que aunque llegue tarde, llegue", ha apostillado.

La representante del Gobierno de España espera que el PP "rectifique" y den el visto bueno a una comisión de estudio sobre el caso, propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, "porque hay que estudiar lo que se está produciendo ahí, el funcionamiento de los centros de menores para mejorar y para cuestiones como esta no vuelvan a suceder".

González considera que las responsabilidades políticas sobre este caso las tiene que determinar el Gobierno y el Parlamento autonómico, y no está en su papel como delegada del Gobierno "recusar a nadie".