Goyache (UCM) niega irregularidades en la cátedra de Begoña Gómez:"No ha sido excepcional en ningún caso por estar ella"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, ha apuntado este miércoles que la Cátedra de Transformación Social Competitiva y del Máster en la materia impulsada por Begoña Gómez se creó de forma "absolutamente legal y regular" y la designación de la esposa del presidente del Gobierno para dirigirla se realizó a propuesta de la comisión mixta de seguimiento, sin que existiera "presión" para que la mujer del jefe del Ejecutivo estuviera al frente de la misma.

El rector de la UCM, investigado también por el juez Juan Carlos Peinado en el marco del 'caso Begoña', ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid para aclarar si hubo trato de favor con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Su comparecencia, que ha arrancado sobre las 11.50 horas, ha sido solicitada por el PP para informar de la creación, financiación y funcionamiento de cátedras extraordinarias y estudios de posgrado en el centro. Frente a Begoña Gómez, que se ha acogido a su derecho a no declarar, el rector de la UCM ha respondido durante una hora a las cuestiones planteadas por todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Vallecas.

Como ha señalado en ocasiones anteriores ante la justicia, el rector de la UCM ha negado irregularidades con relación a la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, así como que diese orden en relación a quien debería dirigir la misma, y ha declinado entrar en "cuestiones personales" cuando se le ha preguntado si se ha utilizado la marca Complutense para hacer negocios desde La Moncloa.

Durante su intervención en la Asamblea, ha recordado que la investigación interna llevada a cabo por el centro universitario concluye que "en principio la creación fue absolutamente legal y regular". "Nada que ocultar", ha recalcado el rector de la UCM desde hace más de cinco años.

A preguntas de los grupos, el rector de la UCM ha defendido que la Cátedra de Transformación Social Competitiva y el máster sobre la misma materia "no ha sido excepcional en ningún caso" por el hecho de estar codirigida por la mujer de Pedro Sánchez, aunque ha admitido que "no hay ningún perfil similar" al suyo, sin licenciatura en las 54 cátedras extraordinarias de la universidad.

"¿Cree que se ha recibido o que esta cátedra ha sido excepcional por el hecho de tratarse de la mujer de la esposa del presidente? Desde luego que no. No ha sido excepcional en ningún caso", ha recalcado en respuesta al PP el rector, que ha insistido en que en la creación de la misma se siguió de "forma estricta" la normativa de la UCM.

"Hemos creado una cátedra, se ha creado una cátedra extraordinaria por un método excepcional, pero se ha creado bien", ha apuntado en otro momento, además de haber incidido en que el beneficio de las mismas es más en cuestión de "visibilidad" que económico. "El 90% del dinero que introducen en la UCM los promotores, las empresas, las instituciones, se dedica al objeto de la cátedra, mientras que el 10% es lo que queda en el centro gestor. Eso no nos va a sacar de ricos ni de pobres. Al final son 16.000 euros lo que queda de esta cátedra para la Universidad. Eso simplemente nos da visibilidad", ha explicado.

DOADRIO DIJO AL JUEZ QUE NO SE SINTIÓ PRESIONADO

El rector se ha referido igualmente a las explicaciones publicadas en medios de comunicación sobre las declaraciones en sede judicial del exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM Juan Carlos Doadrio Villarejo, según las cuales aseguró que recibió orden del rector de que se tenía que hacer una cátedra para Begoña Gomez. Según Goyache, en cambio, Doadrio explicó al juez que "jamás se sintió presionado" ni "forzado" para ello.

Durante su intervención, ha recordado que la misma se creó a iniciativa de Begoña Gómez, en el marco de la reunión celebrada en La Moncloa --en la que solo estuvieron ellos dos y se produjo en un contexto pospandemia-- y ante dos instituciones interesadas en patrocinar la misma, Fundación La Caixa y Reale Seguros. Así, ha insistido en que la cátedra no se firma con Begoña sino que fue el "vehículo" que le puso en contacto con dos grandísimas instituciones en este tema "muy relevante para la UCM"

El nombramiento de ella al frente de la misma fue a propuesta de la comisión mixta de seguimiento, que justificó la idoneidad de Begoña Gómez para codirigir la misma, en base a su experiencia. "Considero que la propuesta era adecuada y no tuve por qué valorar su pertinencia o no", ha defendido el rector, que ha reconocido que él pensó "que era licenciada".

En su testifical del pasado 5 de julio, el rector sostuvo que la reunión tuvo lugar antes de que empezara el máster --2020-- e indicó que no era necesario que ella tuviera una licenciatura para impartirlo, sino que bastaba con la experiencia que tenía en el ámbito del desarrollo sostenible. En cualquier caso, este miércoles ha indicado en que "la dirección o co-dirección, en este caso son dos co-directores con igual rango, no se les exige nada, porque no es una labor académica, es una labor de gestión".

Respecto al 'software' que Gómez habría patentado en el marco del máster de la UCM, el rector aseguró no tener conocimiento del mismo ni de ninguna irregularidad vinculada con este. "Nosotros una vez que empezamos a ver estos datos que surgieron en la prensa y estas cuestiones que han emergido durante dos meses, encargamos una serie de procedimientos internos y la gran mayoría de ellos no hemos obtenido respuesta, por lo tanto, no lo sé", ha zanjado.

Cuestionado sobre el informe de la Complutense que apunta a que no hay apropiación indebida de ningún software por parte de la señora Gómez, el rector ha eludido contestar al ser un tema judicializado. "Por los datos que tenemos, parece ser que es así, pero como está en sede judicial, yo me voy a permitir no contestar", ha concluido.