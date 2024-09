Advierte del "asombroso desconocimiento" por parte de "ciertas personas dedicadas a la política y a la comunicación" sobre el funcionamiento y "autonomía" universitaria

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, ha pedido este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no "tome decisiones partidistas" y convierta la nueva ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid en una "norma anti-LOSU", en referencia a la Ley Orgánica del Sistema Universitario nacional.

Durante su intervención en la apertura oficial del curso académico 2024-2025 de la Universidad Complutense de Madrid, Goyache ha defendido que "la educación y la investigación deberían ser prioritarias en la financiación pública", algo que, ha lamentado, "ahora dista mucho de serlo".

"Nuestros gobiernos centrales y autonómicos deben implicarse y apostar, leal y coordinadamente, por estos valores. Estamos hablando de cuestiones de Estado, del futuro de las próximas generaciones, donde no valen las luchas partidistas", ha indicado el rector, que ha subrayado que, pese a que la LOSU es "una mala ley, una oportunidad perdida" hay que "afrontar la realidad" aprovechando sus aspectos positivos, "que no son muchos".

"Ahora que comienza a esbozarse la ley de nuestra región, solicito, ruego a nuestro Gobierno que no caiga en la tentación de realizar una norma anti-LOSU, que no tome decisiones partidistas. Sería un error garrafal, otra oportunidad perdida. Corrijamos los defectos corregibles y potenciemos las bondades de la ley orgánica. Tendrán a la Universidad Complutense y al resto de las universidades públicas madrileñas a su lado", ha subrayado.

Para Goyache, la educación y la investigación deberían ser prioritarias en la financiación pública porque "si no se toman medidas drástricas" las universidades madrileñas llegarán en breve "a un punto de no retorno" por falta de recursos económicos. "Si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia", ha dicho parafraseando a Derek Curtis Bok, expresidente de la Universidad de Harvard.

Frente a ello, ha criticado "el opresivo clima de indiferencia y desprecio que rodea a la educación superior" en España y el papel "históricamente minusvalorado" que se le da. "No corren buenos tiempos para la universidad, y por lo tanto, para el conocimiento. La universidad como institución está cuestionada de forma global", ha indicado.

"En este mundo hiperconectado, donde se prima la mentira frente a la verdad, creo que como entidad de enseñanza superior, es fácil determinar lo que la Universidad Complutense no es: no es un lugar donde simplemente se imparten clases y se adoran títulos; no es una institución sometida a intereses ajenos; no es sectaria, no es partidista. No es, en definitiva, lo que muchos, por intereses espurios, desearían que fuera", ha subrayado.

"RODEADOS DE CUÑAOS"

Al hilo, ha defendido que se trata de un "baluarte de la libertad" pese a que "muchas personas de pensamiento único" y "sin tener el más mínimo conocimiento" no lo ven así y tiendan al "hooliganismo" de la "pura emoción ideológica". "Estamos rodeados de cuñaos. Desgraciadamente no estoy describiendo el porvenir, sino lo que está pasando. La falta de conocimiento o, lo que es peor, la ignorancia de la verdad puede ser fatal para las sociedades y las personas", ha indicado para subrayar también la necesidad de "una apuesta de nuestros gobernantes por el futuro".

Goyache ha advertido de la "asfixiante sobrerregulación que limita aspectos esenciales de la autonómica universitaria" y "burocratiza hasta extremos insoportables la gestión". "Lo más triste de todo esto es que nadie se acuerda de las universidades públicas hasta que surge la oportunidad de convertirlas en un ring político", ha insistido.

Al hilo, ha recalcado que hay ejemplos recientes y cercanos que demuestran "el asombroso desconocimiento por parte de ciertas personas dedicadas a la política y a la comunicación del funcionamiento de las universidades y de su autonomía". "Las confusiones iniciales son comprensibles pero la tozudez voluntaria e ilegítima en el error y la falta de ganas por informarse y por informar demuestra que las universidades públicas, para muchos, son instituciones molestas de las que se puede prescindir", ha argumentado.

Finalmente, Goyache ha invitado a la comunidad complutense "a vivir en respeto, en armonía, a trabajar por ser mejores docentes, a competir para crecer en investigación" para "crecer en competición, en conocimiento" y "siempre siendo fieles a nuestra universidad". Y también ha recalcado que se trata de un "faro de verdad" en un mundo "donde la desinformación, llamemos la mentira, también abunda", por lo que su responsabilidad "es aún mayor", y que juega un papel como igualador social.

En el acto también ha intervenido Pablo Magno Pezo Ortiz, presidente de la Delegación Central de Estudiantes, quien ha puesto el acento en el "reto" de "adaptarse a sucesivas normas que paralizan la gestión de la universidad, sin permitirle ser mejor". "Normas, en ocasiones, escasas de rumbo. Y que no resuelven muchos de los grandes problemas que afectan a la universidad pública. La cual padece, desde hace años, un grave problema de infrafinanciación", ha dicho.

Un "espejismo" que parecía haber quedado atrás pero que, sin embargo, no ha sido así. "Nuestra infinita rueda del tiempo no parece ya sino el esfuerzo por mantenernos. La Universidad Pública no puede soñar ya con emprender nuevos proyectos, sino que se limita con un esfuerzo cada día mayor por mantener la excelencia de sus campus, ha dicho.

Durante el acto, el catedrático de Psicobiología de la Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado, Manuel Martín-Loeches, ha impartido la lección inaugural titulada "Neuronas que se desarrollan en las aulas: la oportunidad de la neuroeducación" y, además, la ceremonia ha servido como toma de posesión académica para una representación de nuevas y nuevos catedráticos y profesores titulares.

NUEVO CURSO

El curso académico 2024-2025 de la Universidad se inicia con 46.671 plazas asignadas sobre un número de 61.698 solicitudes tramitadas y una oferta académica de 74 titulaciones de Grado, 21 Dobles Grados, 15 titulaciones internacionales, 168 másteres universitarios, 6 Másteres Internacionales, 57 programas de doctorado y más de 300 titulaciones de Formación Permanente.

La Complutense continúa siendo la Universidad más solicitada en primera opción por los estudiantes en la mayoría de grados ofertados en el Distrito Único de Madrid (DUM). Así, un total de 25.719 estudiantes han elegido en primera opción para el curso 2024-2025, 3.043 más que el curso pasado.

Los cinco estudios de grado más demandados en primera opción en el distrito único de Madrid son, en primer lugar, el de Medicina en la Universidad Complutense (3.479 solicitudes), seguido de Enfermería UCM (1.561) y Psicología UCM (1.248). En cuarto lugar, se encuentra Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (1.024 solicitudes) y, en quinta posición, Odontología de la Universidad Complutense (1.019).

Las titulaciones de grado más demandadas en cualquier opción (demanda global) en el distrito único madrileño vuelven a ser, en primer lugar, la titulación de Medicina UCM, con 6.128 solicitudes; en segundo lugar, Enfermería de la UCM, con 5.722; seguidas de Medicina UAM (5.721); Medicina UAH (5.307); y Medicina URJC (5.244).

Los cuatro estudios de grado/doble con las notas de corte más altas en el curso 2024/25 en la Complutense son los de Matemáticas-Física (con 13,736); Ingeniería Informática-Matemáticas (13,525); Medicina (13,265); y Química-Bioquímica (12,978). Ocho estudiantes admitidos con la nota de admisión máxima de 14 (cuatro de ellos de Medicina, dos del doble grado de Matemáticas-Física, uno en Bioquímica y otro en Matemáticas).